15. August 2025

Fabian Schwarzenbach

Ausblick auf iPhone-Event | Apples Klagewoche | Lob für Tim Cook – Apfelplausch #404

Elon Musk und Weitere verklagen Apple, Apple verklagt ein Unternehmen, Jon Prosser beklagt sich selbst. Diese „klagenhafte“ Folge hat es in sich, Fabian und Marco blicken zudem auf das kommende iPhone-Event, bald kommende Apple-Software und den am längsten amtierenden Apple-CEO. Viel Spaß!

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

  • Kapitelmarken

      • 0:00: Intro 404
      • 03:26: Überblick iPhone-Event
      • 19:05: Was erwartet ihr vom Event?
      • 20:31: Neue iOS 26 Beta
      • 24:21: Marcos iPadOS 26-Bericht
      • 35:15: Eine Lob an Tim Cook
      • 47:39: Apples beklagenswerte Woche
      • 48:54: Jon Prosser beklagt sich
      • 50:20: Elon Musk verklagt Apple
      • 54:00: Fintiv klagt an: Apple Pay geklaut?
      • 56:50: Trotz Masimo-Klage: Blutsauerstoffmessung in den USA wieder da
      • 01:00:32: Apple verklagt Apple Cinema
      • 01:04:37: AirPods Pro 2 unter iOS 26
      • 01:13:14: Tops und Flops der Woche

