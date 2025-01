Home Betriebssystem iOS 18.3 und macOS 15.3: Apple verteilt RC an Entwickler

Apple hat gerade den Release Candidate von iOS 18.3 und macOS 15.3 für die registrierten Entwickler verteilt. Dies ist damit wohl die finale Version des kommenden Updates, wenn sich keine größeren Fehler mehr zeigen. Die übernächste Aktualisierung wird dann wohl Apple Intelligence auch zu uns bringen.

Apple hat heute Abend iOS 18.3 und iPadOS 18.3 als Release Candidate für alle Entwickler zur Verfügung gestellt. Auch macOS 15.3 kann nun in der RC-Fassung geladen und installiert werden. Dies kann wie üblich direkt am Gerät in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update erfolgen.

Die Release Candidate-Version ist in der Regel mit der finalen Fassung eines Updates identisch, sofern sich nicht noch schwerwiegende Fehler in der Aktualisierung zeigen.

Veröffentlichung für alle Nutzer steht bevor

Damit dürfte es nun mehr nur noch wenige Tage dauern, bis Apple die kommenden Updates für alle Nutzer veröffentlicht. Größere Neuerungen bleiben dieses Mal noch aus. iOS 18.4 und die übernächste macOS-Version indes bringen nicht nur den nächsten Schwung KI-Features für US-Nutzer, dieses Update, das für April erwartet wird, dürfte dann Apple Intelligence auch erstmals außerhalb der USA verteilen, unter anderem in der EU.

Es ist allerdings fraglich, ob die einst großen Erwartungen der Nutzer durch den aktuellen Ausbaustand von Apple Intelligence befriedigt werden können.

