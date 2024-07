Home Betriebssystem iOS 18.1 bringt Anrufaufzeichnungen und Transkription

iOS 18.1 Beta 1 bringt die Möglichkeit, Anrufe aufzuzeichnen und zu transkribieren. Aufgenommene Anrufe können später in der Notizen-App samt des Skripts aufgefunden werden. Gespräche heimlich mitschneiden lässt sich mit der Funktion aber nicht.

Apple führt mit iOS 18.1 in der ersten Beta eine weitere hilfreiche Funktion an, die im Sommer angekündigt wurde: Die Aufzeichnung von Anrufen. Nutzer finden in Zukunft bei einem laufenden Anruf einen neuen Aufnahme-Button im Anrufbildschirm.

Aufzeichnungen nicht heimlich möglich

Wird ein Anruf aufgezeichnet, erhalten die teilnehmenden Anrufer hierüber eine akustische Mitteilung, heimliche Mitschnitte gibt es mit dieser Funktion also nicht.

Sehr nützlich wird das Transkript der Anrufe sein, die Qualität dürfte ähnlich wie bei den Transrkipten von iMessages ausfallen, also relativ gut, natürlich aber auch abhängig von Faktoren wie der Deutlichkeit der Aussprache, möglicher Dialekte und Empfangsproblemen.

Nutzer von Apple Intelligence werden zudem die Möglichkeit haben, Zusammenfassungen der Gespräche zu erhalten, das könnte vor allem nützlich sein, um längere Unterhaltungen wieder zügig ins Gedächtnis zu rufen. Allerdings wird es dieses Feature nicht für Nutzer außerhalb der USA geben.

Doch auch so ist die Anrufaufzeichnung mit Transkript für viele Situationen nützlich, etwa zur Erstellung von Protokollen im Rahmen von Besprechungen. iOS 18.1 wird im Oktober für alle Nutzer verfügbar sein.

Die KI-Features bleiben vorerst auf freigeschaltete Nutzer in den USA beschränkt. Wann erste weitere Länder die lokalisierten Versionen der KI-Features erhalten werden, ist derzeit noch völlig unklar.

