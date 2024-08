Home Sonstiges iOS 18.1: Apple öffnet NFC-Schnittstelle für Drittanbieter

Die Entwickler-Beta von iOS 18.1 ist seit Montag verfügbar, eine Public-Version fehlt noch. Doch bereits jetzt ist eine spannende Neuerung aufgefallen. Apple öffnet mit dem Update die NFC-Schnittstelle und stellt sie Drittanbietern zur Verfügung. Das ist das Ergebnis eines Kompromisses mit der EU.

NFC wird im iPhone hauptsächlich für Apple Pay genutzt. Die Zahlungsmethode nutzt digitale Karten, welche per Near-Field-Communiation mit einem Kartenlesegerät interagieren können. Die EU sieht in der Voreinstellung von Apple Pay einen unfairen Vorteil, der gegen den Digital Markets Act (DMA) verstößt. Apple und die Politik haben sich deswegen auf einen Kompromiss geeinigt, wie Apfelpage berichtete.

Alternative Bezahldienste mit iOS 18.1 möglich

Teil des Kompromisses ist es, dass Apple seine NFC-Schnittstelle für zehn Jahr und kostenfrei zur Verfügung stellt. Damit können andere Bezahldienste wie PayPal oder die europäische Alternative Wero zur standardmäßigen Zahlungsweise ausgewählt werden. Außerdem ist die Umsetzung nicht an Apple Wallet gekoppelt, Drittanbieter können eigene Wallets zur Verfügung stellen.

Mit iOS 18.1 setzt Apple die Einigung nun um. Zugestimmt hat man Cupertino wohl deshalb, weil die Vormachtstellung von Apple Pay als ungefährdet gilt. Wer mit dem iPhone bezahlt, wird auch in Zukunft Apple Pay nutzen, scheint Apples Hoffnung zu sein. Mindestens unterhaltsam ist in diesem Zusammenhang, dass die NFC-Öffnung zu Beginn in Australien, Brasilien, Kanada, Japan, Neuseeland, Großbritannien und den USA, aber nicht in der EU umgesetzt wird. Das hat MacRumors herausgefunden und verweist darauf, dass weitere Regionen folgen werden.

