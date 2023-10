Home Betriebssystem iOS 17.1: Beta 3 verhindert Kamera- oder Taschenlampe-Aktivierung durch Action-Button in der Tasche

iOS 17.1: Beta 3 verhindert Kamera- oder Taschenlampe-Aktivierung durch Action-Button in der Tasche

In iOS 17.1 Beta 3 wird die Funktion der Action-Taste am iPhone 15 Pro verändert, sodass bestimmte Funktionen nicht mehr auslösen, wenn das iPhone in der Tasche steckt. Damit werden die Entladung des Akkus durch die Taschenlampe oder unerwünschte Bild- oder Sprachaufnahmen verhindert.

Apple hat mit der dritten Beta von iOS 17.1, die gestern Abend an die Entwickler verteilt wurde, die Funktionalität des Action-Button verändert, den es exklusiv am iPhone 15 Pro gibt. Bestimmte Funktionen können jetzt nicht mehr versehentlich ausgelöst werden.

Zuvor war kritisiert worden, dass etwa die Taschenlampe in der Hosentasche aktiviert werden kann, wenn diese Funktion auf den Action-Button gelegt wurde. Dies erfordert zwar einen langen Druck, dennoch klagten einige Nutzer über häufige, ungewollte Auslösungen der festgelegten Funktionen.

Ab iOS 17.1 keine ungewünschte Hosentaschenbeleuchtung mehr

In der neuen Beta werden einige Funktionen, auf die der Action-Button eingestellt werden kann, nicht mehr ausgelöst, wenn das iPhone in einer Hand- oder Hosentasche steckt, dazu zählen die Kamera, die Taschenlampe und die Sprachmemo-Funktion. Auch Fokus und Lupe werden dann nicht mehr aktiviert, die Stummschaltung indes kann auch noch in der Tasche durch langes Drücken auf den Action-Button ein- und ausgeschaltet werden.

Die iOS 17.1 Beta 3 bringt auch Neuerungen in der Musik-App und allgemeine Verbesserungen. Die finale Version wird in einigen Wochen für alle Nutzer verfügbar sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!