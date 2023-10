Home Apps Dropbox dreht erneut an der Preisschraube

Sind heute iCloud Drive, Google Drive und Co. im Alltag längst etabliert und akzeptiert, sah das vor rund zehn Jahren noch etwas anders aus. Wer Dropbox nutzte, galt als exotisch. Seitdem ist viel passiert, Dropbox bietet aber dennoch die zuverlässigste Synchronisation. Der Anbieter hat zuletzt sein Portfolio erweitert und passt nun sein Preismodell erneut nach oben an.

Neue Business-Tarife

Der Cloud-Speicher-Anbieter Dropbox hat sein Abomodell umgestellt und drei neue Tarife für professionelle Anwender eingeführt. Ab sofort können diese Kunden zwischen Dropbox Essentials, Dropbox Business und Dropbox Business Plus auswählen. Neu: In den Business-Tarifen ist der Zugriff auf Video- und PDF-Bearbeitung sowie Signaturen enthalten, was zuvor nur über zusätzliche Abo-Gebühren möglich war.

Die neuen Tarife im Detail

Vorab sei gesagt, günstig sind die neuen Tarife nicht. Für den Essentials-Plan berechnet Dropbox 22 Euro pro Monat und bietet dafür drei Terabyte Speicherplatz. Das Abo richtet sich an Selbstständige und Freelancer, kann gelöschte Dateien innerhalb von bis zu 180 Tagen wiederherstellen. Zudem hat man hier Zugriff auf die Videobearbeitungstools.

Die Tarife Business und Business Plus lassen sich erst ab mindestens drei Nutzern buchen. Im Business-Tarif gibt es neun Terabyte für das ganze Team und die Daten lassen sich ebenfalls innerhalb von einer Frist von 180 tagen wiederherstellen. Hier werden 20,00 Euro pro Monat und Nutzer fällig. Das Premium-Abo Business Plus erhöht den Speicherplatz auf 15 Terabyte und den Zeitraum zum Wiederherstellen gelöschter Dateien auf ein Jahr, was pro Nutzer und Monat satte 24,00 Euro kostet. Damit werden die Alttarife abgeschafft, Bestandskunden werden entsprechend migriert. Last but not least wird in den nächsten Wochen ein neues UI ausgerollt.

