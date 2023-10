Home Betriebssystem iOS 17.1 Beta 3 kann die Wallet-App außer Funktion setzen

In der dritten Beta von iOS 17.1 kann die Wallet-App bei einigen Nutzern möglicherweise abstürzen. Apple weist auf diesen Umstand hin, Nutzer, die das Update noch nicht gemacht haben, sollten möglicherweise damit noch warten.

Apples jüngste Beta 3 von iOS 17.1 hat ein Problem mit der Wallet-App. Diese kann bei einigen Nutzern beim Aufruf abstürzen, sobald die aktuelle Beta installiert ist, die gestern Abend von Apple an die Entwickler verteilt wurde.

Probleme bei verbundenen Kreditkarten in Großbritannien

Das kann vor allem für Nutzer in Großbritannien ein Ärgernis sein, dort ist es möglich, die Umsätze verbundener Kredit- oder Debitkarten in der Wallet-App einzusehen. Apple weist auch darauf hin, dass eine eingerichtete Kartenverbindung im Rahmen der Beta-Nutzung aufgehoben werden kann, der Nutzer muss sie dann erneut einrichten.

Apple dürfte mit der Verteilung der nächsten Beta das Problem mit der Wallet-App beheben, diese wird wohl in der kommenden Woche an die Entwickler ausgegeben. Die Beta 3 dürfte in Kürze auch für freiwillige Tester zur Verfügung stehen. iOS 17.1 modifiziert in der jüngsten Beta auch die Funktionsweise des Action-Button am iPhone 15 Pro, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

