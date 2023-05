Home Betriebssystem iOS 16.5 und watchOS 9.5 kommen nächste Woche

iOS 16.5 und watchOS 9.5 kommen nächste Woche

Apple wird iOS 16.5 und iPadOS 16.5 nächste Woche veröffentlichen, das ist inzwischen klar. Auch watchOS 9.5 wird in der kommenden Woche vorgestellt werden, damit dürften heute Abend die Release Candidates der kommenden Updates verteilt werden.

Apple wird in der kommenden Woche die nächsten Updates für iOS 16 und watchOS veröffentlichen, wie heute im Rahmen diverser Ankündigungen von Apple verkündet wurde. iOS 16.5 und iPadOS 16.5 können Nutzer damit dann in der kommenden Woche erwarten.

Ebenfalls werden macOS Ventura 13.4 und watchOS 9.5 in der kommenden Woche für alle Anwender zum Download bereitgestellt werden.

Wenige kleine Neuerungen im kommenden Update

Apple wird im Update auf iOS 16.5 einen neuen Bereich für Sportnachrichten in Apple News ergänzen, der für Kunden in Deutschland irrelevant ist, darüber hinaus wird eine neue Funktion eingeführt, mit der Nutzer Siri bitten können, eine Bildschirmaufnahme zu starten.

iOS 16.5 und iPadOS 16.5 und die übrigen Updates werden wohl die letzten größeren Updates für iOS 16 und iPadOS 16 sein, in weniger als einem Monat wird iOS 17 in der ersten Beta vorgestellt. Später im Herbst wird das kommende System dann für alle Nutzer in der finalen Version zum Download verfügbar sein.

Heute Abend werden wohl die Release Candidates von iOS 16.5 und iPadOS 16.5 und der übrigen kommenden Updates erscheinen.

In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad gebracht werden.

