iOS 16.3.1 flickt viele Löcher | iOS 17-Konzept | iPhone-Verkäufe durch Gruppenzwang – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch, warum ihr iOS 16.3. so schnell wie möglich installieren solltet, wie iOS 17 aussehen könnte und wie iPhone-Verkäufe durch Gruppendruck zustande kommen. Das und mehr gleich hier.

iOS 16.3.1. wird dringend empfohlen

Letzte Woche erschien Softwareupdate 16.3.1 für das iPhone und es wurde bereits darauf hingewiesen, dass dort schwerwiegende Sicherheitslücken geschlossen werden, die bereits aktiv ausgenutzt wurden. Nun sind weitere Sicherheitslücken bekannt, die mit dem Update geschlossen werden, so dass zur baldigen Installation geraten wird, falls dies noch nicht passiert sein sollte.

So könnte iOS 17 aussehen

Ein Konzept stellt vor, welche möglichen Neuerungen es in iOS 17 geben könnte. Hier wird der Fokus auf die Gestaltung des Sperrbildschirms, neues Design für Push-Benachrichtigungen, sowie verbesserte Siri in Zusammenarbeit mit der Dynamic-Island gelegt. Wie iOS 17 schlussendlich aussehen wird, werden wir aber mit Sicherheit erst Anfang Juni auf der WWDC erfahren.

iPhone-Käufe aus Angst vor Ausgrenzung

Das iPhone als Statussymbol ist beliebt, besonders und gerade auch bei jungen Leuten. Eine Studie hat ergeben, dass die „grünen Blasen“ in iMessage-Gruppenchats dazu führen, dass manche Leute sich ein iPhone kaufen, weil sie sich dadurch unwohl fühlen. Diese Art von blasen entstehen, wenn jemand mit einem Android-Smartphone am iMessage-Gruppenchat teilnimmt. Die blasen der iPhone Nutzer werden blau angezeigt, die der Android-Nutzer in grün.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute! Euch noch einen schönen und angenehmen Mittwoch!

