Apple im Fußballfieber: Kommen niederländische Profispiele in TV-App?

Apple ist im Fußballfieber: Nachdem Erwerb der Rechte für die US-Profiliga scheint nun auch ein Kauf der Übertragungsrechte für die niederländische Fußballliga in Planung zu sein. Kauft Apple am Ende gar doch noch Manchester United?

Apple scheint seine große Liebe für das runde Leder entdeckt zu haben: Das Unternehmen soll daran interessiert sein, die Übertragungsrechte der niederländischen Top-Liga Eredivisie zu erwerben, das schreibt aktuell der holländische Unternehmer Chris Woerts, der mit Fußballrechten handelt und mit einer entsprechenden Aussage von niederländischen Onlinemedien zitiert wird.

Danach heißt es, Apple habe ein ernsthaftes Interesse daran bekundet, die Spiele der Eredivisie ausstrahlen zu können, sie würden in der Apple TV-App laufen.. Ob dafür eigene Abopakete geschnürt werden würden, ist nicht klar. Im Falle der MSL ist es so: Apple hatte vor einigen Monaten bereits die Exklusivrechte an den zukünftigen Spielen der amerikanischen Profiliga erworben, diese müssen Kunden sich separat buchen, sie sind nicht im Abo von Apple TV+ enthalten.

So viel könnte der Deal kosten

Wie es weiter heißt, könne Apple für die Rechte an den Spielen der holländischen Nachbarn zwischen 150 und 200 Millionen Euro im Jahr zahlen. Ebenfalls sollen Netflix und Amazon am Tisch sitzen und mitbieten wollen.

Die Spiele werden aber wohl frühestens ab 2025 den Kanal wechseln, so lange läuft noch die Lizenz des Sportnetzwerks ESPN.

Hat Apple zuletzt gar wirklich seine Begeisterung für den Fußball entdeckt? Zuletzt kam auch das absonderliche Gerücht auf, Apple könnte am Kauf der ikonischen Mannschaft Manchester United interessiert sein, obgleich dies doch eher abwegig scheint.

