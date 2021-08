Home Betriebssystem iOS 15 und iPadOS 15 Beta 5 mit wenigen kosmetischen Neuerungen

Apple hat gestern Abend iOS 15 und iPadOS 15 Beta 5 für die registrierten Entwickler verfügbar gemacht. Diesmal hielten sich die Neuerungen der neuen Testversion in Grenzen, aber auch Beta 5 beinhaltet einige kleinere Änderungen am kommenden Update von iOS 15. Die finale Version wird im Herbst für alle Nutzer verfügbar sein.

Apple hat gestern Abend iOS 15 und iPadOS 15 Beta 5 an alle registrierten Entwickler ausgeteilt. Unter unserer entsprechenden Meldung könnt ihr all eure Eindrücke zur neuen Beta in den Kommentaren notieren. Die jüngste Beta von iOS 15 und iPadOS 15 beinhaltet nur einige kleinere Verbesserungen.

Diese beziehen sich etwa auf kleinere optische Details des kommenden Updates: Das Icon der Wetter-App besitzt nun etwa etwas mehr Tiefe. Darüber hinaus wurden die Apps Karten und Home sowie die App Fotos mit einem neuen Willkommensbildschirm ausgestattet, der einige Informationen über Neuerungen und Änderungen beinhaltet.

Änderungen in iPadOS 15 sind eher kosmetisch

In der fünften Beta von iPadOS 15 hat Apple das Erscheinungsbild der Adressleiste in Safari ein wenig überarbeitet. Darüber hinaus wurden aber keine Änderungen der Funktionsweise von Safari und der Adressleiste weder unter iOS, noch unter iPadOS vorgenommen.

Darüber hinaus wurden einige Einstellungen bezüglich der Benachrichtigungen in iPadOS 15 optimiert und verschiedene Optionen zur Einstellung von Optionen der Erscheinungsweise etwa von Icons auf dem Homescreen wechselten den Platz. iOS 15 und iPadOS 15 werden im Herbst für alle Nutzer als kostenloses Update zur Verfügung gestellt werden.

