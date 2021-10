Home Betriebssystem iOS 15-Nutzer können manche Suchtreffer in Safari nicht öffnen, Lösung in Arbeit

iOS 15-Nutzer beobachten zuletzt Probleme beim Laden bestimmter Webseiten aus einer Google-Suche. Dieses Verhalten betrifft ausschließlich AMP-Webseiten, damit jedoch ziemlich viele Seiten. Allerdings ist das Problem bekannt und Google arbeitet an einer Lösung.

Zuletzt kommt es verschiedentlich zu Problemen beim Aufruf bestimmter Websites aus einer Google-Suche heraus, wie der bekannte iOS-Entwickler Jeff Johnson beobachtet hat. In einem Blog-Beitrag beschreibt er das Phänomen. Dieses betrifft ausschließlich AMP-Seiten, die Nutzer aus einer Suche heraus unter iOS 15 in Safari aufrufen wollen. Unter iOS 14 oder in Googles Browser Chrome tritt dieses Verhalten nicht auf.

Zunächst hatte Johnson spekuliert, dieses Verhalten könne von Google beabsichtigt sein, da es neue Safari 15-Erweiterungen gibt, die bestimmte AMP-Features unterdrücken, das ist aber offenbar nicht der Fall.

Google arbeitet bereits an einer Lösung für Safari

AMP ist eine Google-Entwicklung, die im Kern schnellere Webseiten hervorbringt. Dies wird unter anderem erreicht, indem Inhalte komprimiert und bei Google vorgehalten werden, dadurch ergeben sich in der Tat verblüffend kurze Ladezeiten für Webseiten. AMP ist allerdings nicht unumstritten, vor allem auch, da es die Inhalte zentral bei Google konzentriert. Für einige Zeit hatte Google AMP-Seiten in der Suche bevorzugt, ist von dieser Vorgehensweise aber wieder abgerückt. Und wie Googles Danny Sullivan zuletzt erklärte, handelt es sich bei dieser Problematik auch um einen Bug, der demnächst beseitigt sein sollte.

