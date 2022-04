Home Betriebssystem iOS 15.4 wird nicht mehr von Apple signiert

Wer gelegentlich einen Jailbreak nutzt, der unter iOS 15.4.1 nicht mehr funktioniert, guckt jetzt in die Röhre. Die Signierung von iOS 15.4 wurde zuletzt von Apple eingestellt. Derweil befindet sich iOS 15.5 und iPadOS 15.5 bereits in der Beta.

Apple hat die Signierung von iOS 15.4 unlängst eingestellt. Diese Aktualisierung war ein größeres Update und brachte eine ganze Reihe neuer Funktionen, aber auch Probleme mit sich. Aus diesem Grund hatte Apple zuletzt noch den Bugfix iOS 15.4.1 für alle Nutzer veröffentlicht.

Dieses Update behebt unter anderem das Problem eines allzu rasch leer laufenden Akkus. Bis auf wenige Ausnahmen dürfte kaum ein Nutzer daran interessiert sein, auf iOS 15.4 zurückzukehren.

Rückkehr zu alter iOS-Version vor allem für Nutzer von Jailbreaks von Interesse

Nur Sicherheitsforscher oder Nutzer eines Jailbreaks – was oft Hand in Hand geht – sind oft interessiert daran, eine ältere iOS-Version zu nutzen, denn ein Jailbreak hat die Eigenschaft, unter den jeweils neuesten Versionen von iOS nicht mehr zu funktionieren. Auch iOS 15.4.1 behebt zwei gravierende Sicherheitslücken, die zur Ausführung von fremdem Code genutzt werden konnten.

Unterdessen läuft bereits der Beta-Zyklus von iOS 15.5 und iPadOS 15.5, diese kommende Aktualisierung wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

