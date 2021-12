Home Deals iTunes-Countdown 2021 Tag 21: Heute „The Heights: Rhythm of New York“ für 4,99€ leihen

Auch heute darf wieder ein Türchen im 2021er Countdown bei iTunes geöffnet werden. Passend zum Wetter entschied sich Apple für ein Drama, welches mit 4,7 von 5 Sternen bewertet wurde.

Der Schöpfer von „Hamilton“ und der Regisseur von „Crazy Rich“ präsentieren ein cineastisches Ereignis in Straßen voller Musik und großer kleiner Träume. In Washington Heights, direkt außerhalb der U-Bahn-Station 181st Street, duftet es nach einem Cafecito caliente und die dort ansässige Gemeinde hält trotz ihrer verschiedensten Träume immer fest zusammen. Im Zentrum der Handlung steht der liebenswerte und charmante Bodega-Besitzer Usnavi (Anthony Ramos), der sich jeden hart erarbeiteten Cent abspart und von einem besseren Leben hofft, träumt und singt. „In the Heights“ verbindet Lin Manuel Mirandas energiegeladene Musik und Texte mit Regisseur Jon M. Chus aufgewecktem, authentischem Auge für Geschichten und fängt so eine ganz eigene Welt ein, die aber universelle Erfahrungen bietet.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

