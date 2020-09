iOS 14 Widgets: Das sind unsere Favoriten – Welche nutzt ihr?

Mit iOS 14 stellte Apple ein neues Widget-System vor. Heute wollen wir uns jene Apps anschauen, die dieses bereits nutzen. Welche Widgets könnt ihr so empfehlen? Schreibt das gerne unten in die Kommentare.

Mit iOS 14 kann man Widgets nicht nur auf der ganz linken Seite des Homescreens platzieren, sondern auch direkt zwischen den anderen Apps. Apps können dabei verschieden große Versionen anbieten, „Klein“, „Mittel“ und „Groß“. Apple bietet solche Widgets bereits für Mail, Kalender, Musik und andere an. Entwickler müssen ihre Apps für die neuen Widgets anpassen. Wir wollen uns nun ansehen, welche das bereits geschafft haben.

Todoist

Todoist ist einer der bekannteren To-Do-Apps im App Store. Die Entwickler fanden eine ziemlich interessante Möglichkeit, wie man Widgets einsetzen kann. Man kann mit Widgets Vorlagen für neue Tasks basteln, sodass das Fälligkeitsdatum zum Beispiel immer auf das aktuelle Datum gesetzt wird. Tippt man auf das Widget, werden die konfigurierten Daten automatisch eingesetzt. Auch bietet die App Widgets zum Anzeigen von aktuellen Tasks an.

Set the Add Task widget on your Home screen to quickly add tasks in your go-to project.



Customize and preset the project, section, due date, priority, and label of tasks you create over and over again. ✅ pic.twitter.com/qiXp9U9PLa — Todoist (@todoist) September 17, 2020

Things 3

Die Widgets von Things 3, der ebenfalls ein Task-Manager ist, sind da ein wenig einfacher. Diese zeigen nur ausgewählte Task an. Dabei kann man eine Liste selbst auswählen.

Dark Noise

Dark Noise ist eine App für White Noises, die wir bereits hier auf Apfelpage getestet haben. Der Entwickler baute Widgets ein, mit denen man Geräusche vom Startbildschirm aus abspielen kann. Dabei gibt es zwei verschiedene Styles. Einmal wird nur das Icon eines Geräusches gezeigt und einmal steht auch die Bezeichnung von diesem dabei.

Carrot

Carrot ist eine etwas außergewöhnlichere Wetter-App, die neue iOS-Technologien immer schnell implementiert. Je nach Größe, zeigen die Widgets der App verschiedene Infos zum aktuellen Wetter. Eine Wetterkarte als Widget wird auch angeboten.

MusicHarbor

Mit MusicHarbor kann man Künstlern folgen, wodurch man erfährt, wann diese neue Alben und Songs rausbringen. Mit dem App-Update für iOS 14 kann man diese Infos nun in verschieden großen Widgets betrachten.

I'm implementing a sidebar for MusicHarbor, widgets and a macOS version using Catalyst! pic.twitter.com/6mVNKFyUyU — Marcos Tanaka (@mactanaka) July 21, 2020

Wikipedia

Tatsächlich hat auch Wikipedia schon Widgets mit WidgetKit generiert. Die App bietet drei verschiedene Versionen: „Bild des Tages“, „An diesem Tag“ und „Meist gelesen“. Während man ersteres und letzteres wahrscheinlich selbsterklärend ist, zeigt „An diesem Tag“ alle historischen Ereignisse, die an diesem Tag zwischen 1111 und 2018 passierten, an.

Streaks/Streaks Workout

Auch Streaks testeten wir bereits hier auf Apfelpage. Die App hilft beim Umgang mit guten und schlechten Gewohnheiten auf eine ganz eigene Art. Die App hat zwei verschiedene Widgets in mehreren verschiedenen Größen. Einmal ein überdimensionales App-Icon und einmal eine Übersicht über die gespeicherten Gewohnheiten.

Now available: Streaks 6



Featuring:



* iOS 14 Widgets

* Swipe to change pages

* Week-long tasks

* Track energy deficit

* Record your body weight

* Timer notifications



… plus much more!



Download for iPhone, iPad & Apple Watch: https://t.co/9U2TqV5IHD pic.twitter.com/lkYE1slCVF — Streaks (@TheStreaksApp) September 16, 2020

LookUp

LookUp hilft beim Lernen von englischen Vokabeln. Diese werden dann in Quizzes vertieft und gefestigt. Widgets können ab sofort das aktuelle Wort des Tages zeigen, ein Link zu einer Sammlung sein und über den Fortschritt bei den Quizzes Auskunft geben. Übrigens, demnächst wird ein App-Review zu LookUp hier auf Apfelpage erscheinen.

Apollo

Die wohl größte Widget-Sammlung aller genannten Apps bietet Apollo. Das ist wohl der bekannteste Drittanbieter-Client für Reddit. Es gibt Widgets, die einen oder mehrere Posts anzeigen und eines, mit dem man direkt zu seinen liebsten Subreddits springen kann. Zum Spaß hat der Entwickler auch noch ein Witze- und r/ShowerThoughts-Widget eingebaut.

Bring!

Bring! ist eine weit verbreitete App zum Managen der Einkaufsliste. Optional lässt sich diese auch mit Mitbewohnern teilen. Die Widgets geben einen Überblick über die Einkaufsliste oder bieten Rezept-Inspirationen an.

Glimpse 2

Die App Glimpse ist ziemlich außergewöhnlich, der Name ist hier aber Programm. Man kann einen Ausschnitt einer Webseite wählen und diesen dann in einem Widget am Homescreen präsentieren. Einfach, und oft sehr praktisch.

Google und DuckDuckGo

Tatsächlich gehört auch Google zur ersten Widget-Welle dazu. Das Widget beherbergt eine Suchleiste, einen Button für Lense, einen Button für die Sprachsuche und einen Button für den Inkognito-Modus. Dasselbe bietet auch DuckDuckGo als alternative Suchmaschine an!

FAZ.NET

Die FAZ ist einer der ersten Zeitungen hierzulande, die mit einem schicken Widget aufwarten kann. Wir sehen eine Top-Story sowie mehrere kleine unten, je nach Größe, die man eben eingestellt hat.

Blinkist

Unter die Wissensapps reiht sich auch Blinkist ein, der Hörbuchdienst aus Deutschland, der binnen 15-20 Minuten die Kernaussagen von Tausenden Büchern als eBook oder Hörbüch zusammenfasst. Ihr habt die Top-Vorschläge und Charts dann direkt als Widget. Eine richtig coole Aufmachung der App macht das Widgets sehr schön anzusehen.

Night Sky

Ihr bewundert hier und da den Nachthimmel, Planeten, Sterne und deren Konstellationen? Mit dem Night-Sky-Widget habt ihr einen ganz besonderen Flair auf dem Homescreen. Ihr habt zu verschiedenen Planeten (einstellbar) alle möglichen Informationen sowie schicke Animationen.

MeteoSwiss

Für die Schweizer Leser und Einwohner in Westösterreich sowie Süddeutschland gibt es die MeteoSwiss-Wetterapp, die in ihrer Genauigkeit seinesgleichen sucht. Leider gibt es dort fast nur Daten für die Schweiz und umliegende Gebiete, doch das Widget ist für jene Nutzer fast ein Muss. Sehr schick!

Apps von Readdle

Readdle ist gleich mit mehreren Apps im App Store vertreten. Die meisten dürften bestimmt Spark, PDF Expert oder Scanner Pro kennen. Diese drei und mehrere haben bereits Widgets spendiert bekommen. So gibt es bei Spark eines für Emails und eines für den Kalender.

Welche Widgets nutzt ihr bereits?

Teilt gerne eure Empfehlungen und Apps, die bereits mit Widget kommen. Wie sieht euer Homescreen unter iOS 14 aus? Nutzt ihr überhaupt Widgets und welche?

