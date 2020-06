iOS 14 Wallpaper jetzt schon einstellen: So geht es!

Mit iOS 14 und iPadOS 14 kamen auch mehrere frische und schicke Hintergrundbilder, die den Betatestern über die Einstellungen zur Verfügung stehen. Wir testen für euch aktuell die Beta und vor unserem Ersteindruck, den wir bald publizieren werden, haben wir schon einmal die Hintergrundbilder für euch.

Wer sich nicht dem Risiko der öffentlichen Beta nächsten Monat aussetzen möchte und auch kein registrierter Entwickler ist, kann natürlich trotzdem zumindest ein bisschen iOS-14-Feeling bekommen. Die Wallpaper setzen jedes Jahr einen gewissen neuen Ton und wurden in den vergangenen Jahren gefühlt immer farbiger. Waren es mit iOS 6, iOS 7 und iOS 8 noch vermehrt echte Fotos von Natur und Orten, sind es in den letzten iOS-Versionen eher farbenfrohe und am Computer erstellte Kompositionen.

Diese können sich jedoch auch sehen lassen. Speziell Sinn ergeben die Apple eigenen Bilder seit iOS 13, da sie sich dort dem Dark Mode anpassen und die Farben wechseln können.

Wir haben euch hier alle neuen Wallpaper von iOS 14 in einen Dropbox-Ordner gepackt.

Ihr könnt die Hintergrundbilder natürlich auch auf den iPads einstellen. Einzig auf dem iPad Pro 12,9 Zoll könnte man vielleicht auf eine noch bessere Auflösung warten.

Alle neuen Features und Zusammenfassungen zu iOS 14 lest ihr hier bei Apfelpage.de und auf unserer Startseite.

