iOS 14 und iPadOS 14 Beta 7 für Entwickler ist jetzt da

Apple hat gerade eben iOS 14 Beta 7 und iPadOS 14 Beta 7 für alle registrierten Entwickler vorgelegt. Die neue Beta folgt etwas über eine Woche nach der letzten Testversion, die Intervalle werden mit abnehmender Zeit bis zur Veröffentlichung der finalen Version kürzer. Ebenso nehmen die Änderungen ab. Fallen euch interessante Neuerungen in der neuen Beta auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

Heute Abend hat Apple iOS 14 und iPadOS 14 Beta 7 an die Entwickler verteilt. Registrierte Developer können die neue Testversion ab sofort laden und installieren. Nötig hierfür ist das passende Entwicklerprofil, das auf dem jeweiligen iPhone oder iPad installiert sein muss.

Finales Update rückt näher

Die sechste Beta von iOS 14 und iPadOS 14 wurde vor etwas mehr als einer Woche an die Entwickler verteilt. Noch ist nicht bekannt, of die neue Beta auch interessante neue Änderungen beinhaltet. Falls euch etwas auffällt, merkt es gerne unter dem Artikel an.

Inzwischen ist der September angebrochen, damit sind es nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung von iOS 14 und iPadOS 14 für alle Nutzer in seiner finalen Version.

Dieses Update bringt unter anderem die Widgets auf den Homescreen und zahlreiche kleinere und größere Verbesserungen bei Musik, Wetter, Karten und anderen Apps. Apple wird sicher auch in Bälde die Public Beta für freiwillige Tester aktualisieren.

