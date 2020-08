iOS 14 Beta 5: Dies sind die Neuerungen und Änderungen

Die heute verteilte Beta 5 von iOS 14 bringt einige Neuerungen und Änderungen in der Oberfläche von iOS: Hierzu zählt unter anderem nun auch eine Standortanfrage für Widgets. Weitere Änderungen betreffen die Einstellung einer Weckzeit in der Uhr-App.

Apple hat heute Abend iOS14 und iPadOS 14 Beta 5 an die Entwickler verteilt. Wie immer bringt auch diese neue Beta einige Änderungen mit sich, die finale Version ist schließlich noch einige Wochen entfernt.

Zu den Neuerungen, die iOS 14 Beta 5 beinhaltet, zählt unter anderem eine neue Abfrage für Widgets zur Berechtigung, auf den Standort des Nutzers zuzugreifen.

Wenn der Nutzer zustimmt, kann ein Widget für bis zu 15 Minuten auf den Standort des Nutzers zugreifen. Zudem beinhalten die Einstellungen für den Datenschutz im Umgang mit den Standortdiensten nun die Möglichkeit, das Verhalten von Widgets zu konfigurieren.

Neuerungen bei Kontaktverfolgungsschnittstelle

Eine weitere Änderung betrifft die Schnittstelle für die Kontaktverfolgung. Hier ergibt sich ein Unterschied zur aktuellen iOS 13-Darstellung: Nutzer können in iOS 14 Beta 5 nun ihre Region oder ihr Land wählen und bekommen Vorschläge für Apps, die für ihre Region oder ihr Land verfügbar sind.

Nicht in allen Ländern ist die Auswahl verfügbarer nationaler Corona-Tracking-Apps so übersichtlich wie in Deutschland. Weiter wurde der Dialog zum Stellen eines Weckers überarbeitet. Wecker sollten sich so schneller stellen lassen.

Apple News erscheint nun auf Wunsch in einem größeren Fenster, irrelevant für deutsche Nutzer. HomeKit lässt sich über das Kontrollzentrum nun effizienter bedienen, was die am häufigsten genutzten Geräte betrifft.

Und schließlich wurde ein Problem mit dem Wetter-Widget behoben, das für Abstürze und eine träge Aktualisierung der angezeigten Daten sorgte.

iOS 14 kommt im Herbst als kostenloses Update zu allen Nutzern.

