Big Sur-Vorschau: Safari Technology Preview 112 ist da

Apple hat heute Abend auch die Safari Technology Preview in der Version 112 veröffentlicht. Diesen experimentellen Zweig von Safari können Nutzer ohne weitere Umstände laden und ausprobieren, um so einen Blick auf zukünftige Features von Safari werfen zu können. Aktuell basiert Safari Technology Preview bereits auf Safari 14, der Version, die Bestandteil von macOS Big Sur sein wird.

Apple hat heute Abend neben all den Betas auch noch eine neue Version der Safari Technology Review verteilt. Diesen experimentellen Browser hatte Apple vor vier Jahren eingeführt.

Er kann parallel zum regulären Safari auf dem eigenen Mac genutzt werden und beeinflusst diesen nicht, gleichzeitig ist es durch die Installation von Safari Technology Preview allerdings möglich, einige Funktionen auszuprobieren, die in zukünftigen Versionen von Safari verfügbar sein werden. Es ist daher sozusagen eine permanente öffentliche Beta.

Safari Technology Preview kostenlos für Blick auf Big Sur-Features nutzen

In der Version 112 von Safari Technology Preview, die heute Abend veröffentlicht wurde, konzentriert sich Apple vor allem auf allgemeine Verbesserungen der Performance und Stabilität in den Bereichen Web Inspector, Extensions, CSS, JavaScript, SVG, Media, WebRTC, Web API, Text Manipulation, und Storage.

Die Nutzung von Safari Technology Preview ist kostenlos und ohne Registrierung möglich. Einige Funktionen wie die Anmeldung per Touch ID auf bestimmten Websites oder die optimierte Passwortverwaltung mit Warnungen vor gestohlenen Passwörtern, die unter macOS Big Sur in Safari verfügbar sein werden, können Nutzer so auch jetzt schon testen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!