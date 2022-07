Home Apps AppSalat AppSalat: Neue Spiele für Apple Arcade im Juli 2022

Wir haben mittlerweile schon den Juli und gleich fünf neue Titel für Apple Arcade in Aussicht. Welche das sind, zeigen wir euch im heutigen AppSalat.

My Bowling 3D+

Mit My Bowling 3D+ ist ein weiteres Sport-Spiel der Entwickler von iWare Designs auf Apple Arcade verfügbar. Auch dieses Spiel gab es bereits im App Store, doch in der Plus-Variante ist es komplett kostenlos und kommt ohne Werbung und In-App-Käufe. Wie der Name schon nahelegt, handelt es sich hier um einen Bowling-Simulator, den man mithilfe von einfachen Fingerbewegungen bedient. Dabei kann man den Wurf bis ins kleinste Detail planen, um möglichst viele Pins umzuschießen. Seit dem 1. Juli kann man My Bowling 3D+ auf iOS, iPadOS und macOS spielen.

Samorost 3+

Samorost 3 ist ein sehr bekannter Klassiker im App Store und kommt am 8. Juli als Samorost 3+ für das iPhone, das iPad und den Mac kostenlos zu Apple Arcade. Darin helft ihr einem kleinen Weltraumgnom, den Ursprung seiner Zauberflöte zu finden. Dabei bereist man neun verschiedene Welten, in denen die verschiedensten Hinweise und Rätsel versteckt sind, welche Details zum Ursprung verraten.

Subway Surfers Tag

Wer kennt es nicht: Subway Surfers. Der Endless-Runner auf den abgesperrten Gleiskörpern sorgte bei Jung und Alt für viele Stunden voller Spielspaß. Mit Subway Surfers Tag steht nun die Weiterentwicklung des Titels in den Startlöchern. Das Grundprinzip veränderte sich nicht, auch hier darf man sich nicht vom Wächter erwischen lassen. Allerdings gibt es jetzt neue Schauplätze, in denen man sich erstmals in alle Richtungen bewegen kann. Ab dem 15. Juli könnt ihr Subway Surfers Tag auf iOS, iPadOS, macOS und tvOS anzocken.

HEROish

Bei HEROish haben wir es mit einem seitlich scrollenden MOBA-Spiel (Multiplayer Online Battle Arena) zu tun. Hier geht es darum, mit einem von sechs verschiedenen Helden die feindlichen Türme zu zerstören. Das kann man entweder alleine oder mit anderen Spielern tun. HEROish startet am 22. Juli für das iPhone, das iPad, den Mac und den Apple TV.

Kingdom Rush Vengeance TD+

Kingdom Rush Vengeance TD+, ein Tower Defense Game, ist ab dem 29. Juli über Apple Arcade zu haben. Erhältlich wird es für iOS, iPadOS und macOS sein. In Kingdom Rush verteidigt man sein Dorf vor Feinden und Bossen mithilfe von Abwehrtürmen. Je besser man sich darin schlägt, desto mehr Türme kann man freischalten. Der Spielspaß soll dabei gleich für mehrere Stunden dank einer Vielzahl an Herausforderungen und Feinden anhalten.

