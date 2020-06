Pixelmator Photo mit großem Update am iPad

Pixelmator hat ein größeres Update für seine iPadOS-App Pixelmator Photo veröffentlicht. Außerdem können Nutzer der Anwendung eine neue Testversion der Pro-Variante zunächst gratis testen.

Die Bildbearbeitung-App Pixelmator Photo hat ein größeres Update erhalten. Die Entwickler haben die Anwendung jetzt in der Version 1.3 veröffentlicht.

Pixelmator Photo ist für die Nutzung auf dem iPad Pro optimiert. Die Aktualisierungen verbessern unter anderem die Möglichkeiten der Farbauswahl. Außerdem wurden mit dem Update zahlreiche Probleme gelöst.

Die Entwickler schreiben in den Notizen zum Update von Pixelmator Photo auf Version 1.3:

• Dank praktischer neuer Kontextmenüs rund um die Anwendung können Sie viele nützliche Dinge viel schneller erledigen.

• Beispielsweise können Sie jetzt Fotos freigeben, duplizieren und rückgängig machen, Anpassungen kopieren und einfügen und vieles mehr, indem Sie einfach auf ein gehaltenes Foto im Foto-Browser tippen.

• Sie können die Farbe der Schaltflächen in Pixelmator Photo anpassen, indem Sie eine Akzentfarbe wählen.

• Die neu gestaltete Voreinstellungsverwaltung für Farbanpassungen ermöglicht das Erstellen und Anpassen, Neuanordnen und sogar das Entfernen von Voreinstellungssammlungen.

• Profitieren Sie von einer wesentlich schnelleren Stapelbearbeitung von Fotos mit Ihren Arbeitsabläufen, indem Sie Arbeitsabläufe als Favoriten festlegen und diese direkt im Browser Fotos anwenden.

• Finden Sie Ihre bevorzugten Stapelbearbeitungs-Workflows in den neuen Kontextmenüs im Foto-Browser.

• Importieren Sie Bilder als Pixelmator-Fotodateien mit dem neuen Workflow “Import in Dateien” schnell in den Datei-Browser.

• Erstellen Sie benutzerdefinierte Beschnittverhältnisse mit bis zu vier Ziffern.

• Benutzen Sie die neuen Kontextmenüs zum Umbenennen und Löschen von Beschnittvorgaben.

• Ordnen Sie Beschnittvorgaben neu an, indem Sie sie per Drag & Drop an einen neuen Speicherort ziehen.

• Sie können jetzt die automatische Erstellung eines Pixelmator-Fotoalbums in der Anwendung Fotos stoppen.

• Profitieren Sie von einer Reihe zusätzlicher Tastenkombinationen.

• Sie können jetzt das Schnappschneiden während des Zuschneidens ausschalten.

• Beim Herunterladen von Pixelmator Photo Edits aus iCloud wird jetzt eine Fortschrittsanzeige angezeigt.

• Auch beim Herunterladen von Bildern aus iCloud während der Stapelbearbeitung wird eine Fortschrittsanzeige angezeigt.

• Eine Voreinstellung in der Recents-Sammlung wird nicht mehr erstellt, wenn Bearbeitungen nicht gespeichert werden.

• Der berührbare Bereich der Schieberegler wurde vergrößert, damit sie leichter gezogen werden können.

• Wenn Sie Dinge umbenennen, wird der Text automatisch ausgewählt, so dass Sie mit der Eingabe beginnen können, um ihn zu ersetzen.

• Die Miniaturansichten der Alben in Ihrer Fotobibliothek sollten jetzt schneller geladen werden.• Sie können jetzt das Überschreiben von Originalen beim Bearbeiten im Dateibrowser ausschalten, der automatisch Pixelmator-Fotodateien erstellt, um die von Ihnen bearbeiteten Fotos zu speichern.

• Die Einstellung “Originale überschreiben” ist jetzt für die Browser “Fotos” und “Dateien” getrennt.

• Beim Bewegen der Farbradregler der Farbbalance-Einstellung würden sie springen. Gefixed.

• Die Miniaturansichten der Alben “Alle Fotos” und “Zuletzt verwendet” wurden nach Änderungen an diesen Alben nicht aktualisiert. Gefixed.

• Der Versuch, Batch-Workflows auszuführen, funktionierte nicht bei mehreren Bildern mit dem gleichen Namen. Gefixed.

• Der Versuch, mehrere Bilder mit dem gleichen Namen freizugeben, funktionierte nicht. Gefixed.

• Die Schaltfläche zum Zurückkehren zu einem Album im Foto-Browser erschien manchmal nicht. Gefixed.

• Das Erscheinungsbild von sehr breiten oder hohen Ausschnitts-Seitenverhältnissen war nicht korrekt. Gefixed.

• Die beim Löschen von Bildern angezeigte Animation war falsch, wenn ein Foto nach dem Löschen eines anderen Fotos gelöscht wurde. Gefixed.

• Der Versuch, Bilder auf sehr breite oder hohe Seitenverhältnisse zuzuschneiden, führte dazu, dass Pixelmator Photo nicht mehr reagierte. Gefixed.

Zudem stellen die Entwickler die Version 1.3 von Pixelmator Pro kostenlos zum Test zur Verfügung. Sie ist für die Nutzung am Mac entwickelt worden.

Alle Details zum Gratistest haben die Entwickler hier zusammengefasst.

