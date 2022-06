Home Daybreak Apple iMessage-Neuerungen von iOS 16 getestet | Apple Pay Later ohne Bank | Softwarequalität soll besser werden – Daybreak Apple

iMessage-Neuerungen von iOS 16 getestet | Apple Pay Later ohne Bank | Softwarequalität soll besser werden – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat es endlich hingebracht: iMessages können in Zukunft auch nach dem Senden noch gelöscht, bearbeitet und empfangene Nachrichten als ungelesen markiert werden. – alles nicht nur nützliche Funktionen, sondern auch Features, die sonst schon alle gängigen Messenger unterstützen. Wir haben ausprobiert, wie die Neuerungen funktionieren. – damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Ich hasse es ja wirklich, immer wieder den Anwalt der Unzufriedenen geben zu müssen, aber Apple macht es mir da auch leider zuletzt etwas zu leicht. Ich werde aber versuchen, für euch das ganze in Zukunft etwas positiver zu sehen. Ich könnte damit heute vielleicht etwa so anfangen: Statt anzumerken, wie frustrierend es ist, dass Nutzer von iMessage bis jetzt Features wie Nachrichten nach dem Senden löschen oder sie als ungelesen zu markieren noch immer nicht nutzen konnten, sage ich einfach, wie erbaulich es ist, dass das bald anders sein wird. Wie die Neuerungen in iOS 16 funktionieren, haben wir mit der aktuellen Beta ausprobiert, hier geht’s zu unseren Eindrücken.

Kommt ein Highend-MacBook 12 Zoll?

Das wäre tatsächlich eine recht aufregende Kiste: Ein 12 Zoll-MacBook, in dem ein M2 Pro oder gar M2 Max steckt, ein richtiges Kraftpaket könnte das werden und das im Taschenformat – toll, sollte es zutreffen, hier dazu mehr.

Apple will seine Zahlungsdienstleistungen unabhängiger von Banken machen

Apple ist es seit je her ein Dorn im Auge, bei vielen Produkten und Komponenten auf Dritte angewiesen zu sein. Alles wird man nie In-house hinbekommen, aber vieles schon. In Zukunft soll auch die Grundlage von Apple Pay Later, der neuen Ratenkaufoption bei Apple selbst abgewickelt werden, Banken wie Goldman Sachs wären dann irgendwann nicht mehr nötig, was diese mit wenig Begeisterung zur Kenntnis nehmen dürften, hier dazu mehr.

Apple will die Softwarequalität verbessern

Ein Umstand, den ich nur begrüßen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Apple den Entwicklern, die die Beta von iOS 16 testen, beim Senden von Fehlerberichten mehr unter die Arme greifen. Wie das aussieht, lest ihr hier.

Amazon hebt die Preise an

Der Hörbuch- und Spieledienst Amazon Kids+ wird teurer. Die Preiserhöhung von 66% wirkt auf den ersten Blick monströs, es ist allerdings auch die erste Anpassung seit vielen Jahren und für einige Kunden wird es sogar billiger, hier dazu mehr.

Damit darf ich mich von euch verabschieden und wünsche euch einen entspannten Start in die Woche.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!