Home Betriebssystem iMessage in iOS 16 und Co.: Neue Features ausprobiert und Details zur „Shared with You“-API

iMessage in iOS 16 und Co.: Neue Features ausprobiert und Details zur „Shared with You“-API

Zur WWDC 2022 kündigte Apple einige spannende Neuerungen für iMessage an. Welche das sind und wie sie funktionieren, verraten wir in diesem Artikel. Außerdem stellen wir kurz die Funktionsweise der neuen API für „Shared with You“ vor.

Funktionen wie das Löschen oder Bearbeiten von Nachrichten nach dem Senden bieten andere Chat-Apps schon lange. In der Nachrichten-App suchte man so etwas bislang allerdings vergeblich. Mit iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura änderte sich das, die neuen Betriebssysteme bringen nämlich nicht nur die erwähnten Features für iMessages, sondern auch einiges mehr.

Außerdem führte Apple eine komplett neue API für Apps ein, um geteilte Inhalte in „Shared for You“ anzubieten.

iMessage in iOS 16 und Co.: Die neuen Features im Einsatz

iMessage in iOS 16 und Co. bringt die Möglichkeit zum Löschen und Bearbeiten von gesendeten Elementen. Beide Optionen findet man im Kontextmenü einer Nachricht. Klickt man auf den Button zum Bearbeiten, verwandelt sich die Sprechblase in ein Textfeld, worin die Korrekturen vorgenommen werden können. Löscht man eine Nachricht, verschwindet diese mit einer Explosion-Animation.

Vielen ist wahrscheinlich die Situation bekannt, dass man einen Chat öffnet, nicht sofort darauf reagieren kann und später vergisst, darauf zurückzukommen. Das liegt daran, dass es bislang keine Möglichkeit gab, eine Konversation als ungelesen zu markieren. Ab sofort geht das sehr wohl, man kann einen Chat entweder über das dazugehörige Kontextmenü oder über eine Wischgeste als ungelesen zurückzustufen.

Zu guter Letzt zog SharePlay in iMessage ein. Nun muss man also nicht mehr zwingend einen FaceTime-Anruf starten, um Inhalte aus Apps gemeinsam anzuschauen. Eine neue Session lässt sich über das Kontextmenü von etwa einem Musikstück in der Musik-App starten. Dann muss man einfach nur mehr einen Kontakt finden und auf den „Nachrichten“-Button drücken. In unserem Test kam es hier aber noch zu einem Fehlverhalten, welches Apple in einer der nächsten Betas vermutlich ausbügeln wird.

Wichtig ist außerdem zu beachten, dass die eben erklärten Features derzeit nur mit Personen funktionieren, welche ebenfalls die Beta nutzen.

API für „Shared with You“

Im letzten Jahr stellte Apple „Shared with You“ vor. Damit werden in der TV-App etwa alle Filme und Serien in einem eigenen Bereich angezeigt, welche Kontakte über iMessage teilten. Diese Schnittstelle wurde im Rahmen der WWDC 2022 auch für andere Entwickler geöffnet. So ist es jetzt etwa möglich, dass ein Nutzer einer Comic-App, welche „Shared with You“ unterstützt, eine Geschichte mit einem anderen Nutzer über iMessage teilt. Dieser sieht dann der geteilte Comic in einer eigenen Sektion in der App.

Apple stellt für die Implementierung der Funktionalität drei verschiedene Werkzeuge bereit. Das SWHighlightCenter liefert alle geteilten Inhalte einer App als SWHighlight-Objekte zurück. Zusätzlich dazu gibt es den SWAttributionView, worum es sich um die kleine Anzeige handelt, welche den Absender eines Inhaltes oder die Gruppe, in der etwas gesendet wurde, zeigt. Zwei Voraussetzungen gibt es, um die neuen APIs nutzen zu können. Eine App muss die „Shared with You“-Capability besitzen und universelle Links verarbeiten können.

Genaue Details zur Umsetzung findet man in dieser Session von Apple.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!