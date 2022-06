Home Betriebssystem Mehr Feedback für bessere Software: Apple macht Bugs melden in iOS 16 einfacher

Apple will die Softwarequalität verbessern und dafür mehr Input von den Developern einsammeln. Wer aktuell die Beta testet, soll es leichter haben, Bugs und Probleme zu melden. Wenn ein schwerer Absturz erfolgt, wird ein Bug-Report mit allen relevanten Daten schon automatisch erstellt.

Apple fährt seit Jahren lange, ausführliche Beta-Tests seiner neuen Softwareversionen. Da reibt der Nutzer sich später oft die Augen, wenn teils haarsträubende Probleme es bis in die finale Version geschafft haben, von Apple übersehen zu werden. Es sind diese Situationen, in denen man sich fragen könnte, was Apple in den langen Monaten der Beta-Phasen eigentlich überhaupt tut.

Doch die Materie ist komplex: Das Senden von Feedback an Apple leider auch. Denn mit einer Bemerkung: „Hier stimmt was nicht!“ ist es nicht getan. Ein Fehler muss mit möglichst vielen begleitenden Details eingereicht werden, auch eine exakte Beschreibung des Ablaufs und des Nutzungskontextes ist erforderlich, dazu kommen oft noch Screenshots oder Bildschirmaufnahmen. Das Einsenden von Feedback an Apple über den iOS-Beta-Assistenten gerät so rasch zu einer recht umständlichen Sache.

Feedback senden soll einfacher werden

Das hat offenbar dazu geführt, dass Apple nicht genug Input von den Entwicklern bekam, das soll sich jetzt ändern. Unter iOS 16 soll ein wichtiger Schritt für deutlich mehr Feedback sorgen. Nach jedem Absturz, einem Neustart in Folge eines Bugs oder eines anderen größeren, systemweiten Problems taucht automatisch ein Dialog auf, der anbietet, einen Bericht an Apple zu senden. Diesem sind bereits alle Log-Dateien, die das Problem beschreiben, beigefügt.

Zusätzlich hat Apple schon vor der WWDC eine neue Liste an Tipps für Entwickler vorgelegt, die dabei hilft, Bugs so präzise und hilfreich wie möglich zu erfassen. Apple war wegen der Softwarequalität in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten. So musste häufig an neuen Hauptversionen monatelang nachgearbeitet werden, ob die neuen Maßnahmen hier helfen, muss abgewartet werden.

