iMac Pro: Neues Modell mit M1 Pro soll 27 Zoll-Intel-iMac ablösen

Ein neuer großer iMac steht in Apples Lineup bis jetzt noch aus, das dürfte sich nächstes Jahr ändern. Dann bringt Apple angeblich ein neues 27 Zoll-Modell, eine Wiederauflage des iMac Pro.

Apple stellt sein Mac-Lineup auf die neue Apple Silicon-Plattform um. Am Desktop hat man bereits den Mac Mini und den 24 Zoll-iMac mit dem M1-Chip ausgestattet, der nächste Schritt wäre allerdings noch die Aktualisierung des großen iMac. Kommendes Jahr wird aktuell das Update für dieses Modell erwartet und hier gibt es nun neue Details in der Gerüchteküche.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022

— Dylan (@dylandkt) October 30, 2021