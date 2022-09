Home iPhone Im Video: iPhone 14 schon in freier Wildbahn gesichtet

Das iPhone 14 Pro zeigt sich bereits in ersten Aufnahmen, auch wenn die Auslieferung noch nicht begonnen hat. Ab Freitag wird das neue Modell an erste Kunden ausgeliefert. Einige Kunden müssen allerdings noch deutlich länger warten.

Apple nimmt seit vergangenem Freitag Vorbestellungen für sein neues iPhone 14 entgegen. Die neuen Geräte werden erst ab kommendem Freitag ausgeliefert – mit Ausnahme des iPhone 14 Plus – aber dennoch haben es bereits einige erste Geräte in die Umwelt geschafft.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sind verschiedentlich kurze Aufnahmen aufgetaucht, die das neue iPhone 14 zeigen.

Zu sehen ist das iPhone 14 Pro Max im neuen Lila, von dem man noch nicht so richtig weiß, ob es Begeisterung auslöst, oder nicht.

Die Diversifizierung könnte scheitern

Das iPhone 14 Pro ist auch in einem neuen Spaceschwarz verfügbar, das aber wenig aufregend ist.

Erste Berechnungen deuten bereits an, wie sich die Nachfrage nach den neuen Modellen zu entwickeln scheint. Danach ist das iPhone 14 Pro Max besonders gefragt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Das iPhone 14 in den beiden Basisversionen wird von den Kunden allerdings offenbar weniger gefeiert. Das könnte sich im Laufe der Zeit allerdings noch ändern. Das iPhone 14 Pro und Pro Max sind teilweise erst ab Ende Oktober lieferbar.

