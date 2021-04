Home Hardware Im Video: Die AirTags ausgepackt und ausprobiert

Die neuen AirTags sind in mancher Hinsicht wohl das interessanteste neue Gadget, das Apple auf seiner Keynote vorgestellt hat. Inzwischen sind erste Video-Reviews und Besprechungen zu den neuen Ortungsanhängern erschienen. Diese sind, wie oft bei solchen frühen Eindrücken, ziemlich positiv und vermitteln bereits ein erstes Bild vom praktischen Nutzen. Leichte Probleme werden aber auch bereits deutlich.

Die meisten Redaktionen und YouTuber kommen zu positiven Schlüssen. So wird etwa hervorgehoben, dass die AirTags für Apples Verhältnisse relativ günstig zu haben sind.

Auch der Umstand, dass die Batterie einfach ausgetauscht werden kann, da Apple auf handelsübliche Zellen setzt, kommt erwartungsgemäß gut an bei den Testern.

In einer ausführlicheren Besprechung von The Verge wird zudem eine Suche nach den AirTags demonstriert, die bei der finalen Annäherung mit einem iPhone 11 oder höher vom U1-Chip in beiden Geräten profitiert und dadurch sehr präzise wird.

Auch die Tatsache, dass AirTags nicht nur von iOS-Nutzern einem Besitzer zugeordnet werden können, findet Beachtung, wir hatten ebenfalls schon über diese Eigenschaft berichtet.

Die AirTags im Video

Nachfolgend einige Reviews zu den neuen Ortungsanhängern.

Die Redaktionen von TechCrunch und Engadget haben sich ebenfalls mit den AirTags befasst. Als kleine Schwäche wurde angemerkt, dass der Ton der Tags beim Auffinden etwas lauter sein könnte.

Wer von euch wird sich demnächst mit AirTags versorgen?

