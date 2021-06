Home Apple Im Vergleich: Tim Cook bezog 2020 ein eher mageres Gehalt

Tim Cook verdiente zuletzt vergleichsweise wenig, obwohl doch sein Unternehmen zu den wertvollsten Firmen der Welt gehört: Dennoch ist das Gehalt des CEO eher bescheiden. Allerdings bezieht Tim Cook nicht nur über seinen monatlichen Lohn sein Einkommen.

Applechef Tim Cook wird sicher nicht so bald am Hungertuch nagen, allerdings ist sein Gehalt nicht überragend, vergleicht man es mit den Einkommen der Firmenchefs an der Spitze der großen amerikanischen Konzerne.

Hier liegt Tim Cook weit abgeschlagen: Er hat im vergangenen Jahr nur knapp 15 Millionen Dollar Jahresgehalt von Apple bezogen, das reicht in einem Ranking der best-bezahlten CEOs Amerikas nur für einen Platz 171.

Dieses Ranking orientiert sich am S&P 500-Index, in dem die 500 größten amerikanischen Unternemen gelistet werden.

Tim Cook liegt nur knapp über dem Durchschnitt

Durchschnittlich hatten die CEOS im S&P 500 im vergangenen Jahr zuletzt rund 13,4 Millionen Dollar verdient, wie das Ranking zeigt, das vom WSJ erstellt wurde.

Dass man auch ganz andere Gehälter gezahlt bekommt, zeigte etwa Chad Richison, Chef von Paycom Software, der ließ sich seine Dienste mit 200 Millionen Dollar Gehalt vergüten.

Die Zahlen sagen allerdings nicht alles. So hat Elon Musk laut diesem Ranking etwa gar kein Gehalt bezogen, ebenso wie es bei Jack Dorsey von Twitter fast bei 0 lag. Diese beiden Manager sind aber dennoch nicht leer ausgegangen, wie auch Cook nicht nur über sein reguläres Gehalt vergütet wird.

Er hat Aktienoptionen in erheblichem Volumen, die nur dann verfallen, sollte es mit Apple in den nächsten Jahren steil bergab gehen.

