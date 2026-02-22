Apples erste selbst entwickelte 5G-Modems haben offenbar in manchen Netzen Verbindungsprobleme.

Nach ersten vereinzelten Problemberichten von Telekom-Kunden, häuften sich zuletzt Fälle von Verbindungsproblemen bei Besitzern des iPhone Air.

Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar.

Vereinzelte Berichte über mögliche Probleme mit Apples neuem Modemchip C1X sorgen in den USA für Aufmerksamkeit. Nach Diskussionen über Empfangsschwierigkeiten im Netz der Deutschen Telekom tauchten nun auch Hinweise auf Störungen beim im iPhone Air verbauten Chip auf. Wie weit verbreitet das Phänomen ist, bleibt bislang offen. Entsprechende Beiträge auf Reddit griffen mehrere US-Techblogs am Donnerstag auf.

Problem nur beim C1X?

Das iPhone Air nutzt mit dem C1X die jüngste Generation von Apples eigenem Mobilfunkmodem. Der Chip ist eine Weiterentwicklung des C1 aus dem iPhone 16e und soll laut Hersteller bei geeigneter Netzinfrastruktur eine bis zu doppelt so hohe 5G-Datenrate ermöglichen. Auch im iPad Pro mit M5-Chip kommt das Modem zum Einsatz.

Ein Reddit-Nutzer berichtete, sein Gerät habe über Nacht plötzlich den Mobilfunkempfang verloren. In den Netzwerkeinstellungen sei anschließend ein Diagnosehinweis erschienen, wonach ein Problem erkannt worden sei, das den mobilen Empfang beeinträchtigen könne. Empfohlen wurde die Nutzung der Apple-Support-App zur weiteren Analyse. Ein weiterer Nutzer schilderte ähnliche Symptome, gab jedoch an, dass sich die Modemleistung später wieder normalisiert habe.

Während Apple in den Modellen iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max weiterhin auf Qualcomm-Technologie setzt, kommt im iPhone Air ausschließlich das eigene C1X-Modem zum Einsatz. Das Gerät verzichtet weltweit auf einen physischen SIM-Kartenslot. Bereits das iPhone 16e markierte den Einstieg in Apples eigene Mobilfunktechnologie, auch beim erwarteten iPhone 17e wird ein weiterer C-Chip vermutet.

Nach geräuschlosem Launch nun verspätet Probleme

Apple hatte über Jahre hinweg an einer eigenen Modemlösung gearbeitet, nachdem der Konzern die Mobilfunksparte von Intel in München übernommen hatte. Ziel ist es, unabhängiger von Zulieferern zu werden und perspektivisch 5G, WLAN und Bluetooth in einem integrierten Chip zu bündeln. Das könnte langfristig auch Mobilfunkoptionen für weitere Produktkategorien wie MacBooks ermöglichen.

Unabhängig davon hatten zuletzt Nutzer bestimmter iPhone- und Apple-Watch-Modelle über Empfangsprobleme im Netz der Deutschen Telekom berichtet. Der Netzbetreiber verwies auf interne Anpassungen an der 5G-Infrastruktur, die unter anderem Funktionen wie 5G+ und Red Cap betrafen. Nach Angaben der Telekom seien jedoch verschiedene kompatible Geräte betroffen gewesen, nicht ausschließlich Modelle mit Apple-eigenem Modem.

Zum Start des iPhone 16e war mit besonderem Interesse auf die Leistungen von Apples erstem 5G-Modem geschaut worden, doch das C1 gab in keiner Hinsicht Anlass zur Klage. Dass nun bei der weiterentwickelten Version Probleme auftreten, kommt überraschend.

Es bleibt zu hoffen, dass Apple dieser Baustelle Priorität einräumt, da man plant, die eigenen Modems ab Herbst auch ins iPhone 18 zu bringen.