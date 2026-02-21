Vor knapp zwei Jahren veröffentlichte Sonos seine komplett runderneuerte App, welche das Unternehmen anschließend in schwere Schwierigkeiten brachte. Der Hersteller bessert zwar immer wieder nach, es dauert aber. Nun hat man sich eines Problems mit Apple Music angenommen.

Wiedergabe von Apple Music mit Aussetzern

Die Aktualisierung kommt für alle Fans von Apple Music, die diesen Dienst über ihr-Sonos-System wiedergeben. Teils hat das System komplette Alben oder Wiedergabelisten übersprungen, indem die Auswahl schnell von einem Titel zum nächsten gesprungen ist, jeweils ohne die Wiedergabe zu starten. Mit dem neu verfügbaren Update auf die Systemversion 93.1-74010 soll dieser Fehler behoben sein. Ergänzend dazu steht auch ein Update für die Sonos-App bereit.

Manuelle Suche nach Updates

Ab Werk sollten die Updates für die Lautsprecher automatisch angezeigt und installiert werden. Unabhängig davon hat man die Möglichkeit, manuell auf verfügbare Updates zu prüfen. Bei der Mac-App von Sonos erreicht man diese Funktion über den Eintrag „Sonos“ in der Menüleiste. Auf dem iPhone versteckt sich die Suche nach Updates in den Einstellungen der Sonos-App. Dort muss man zunächst den Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen“ und dann die Option „System-Updates“ auswählen.