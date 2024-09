Home Featured Im iPhone 16: Neuer A18-Chip in Benchmarks nur wenig schneller

Das iPhone 16-Lineup kommt auch mit einem neuen Prozessor beziehungsweise einem neuen SoC, einer integrierten Einheit mit CPU-, GPU- und Neural Engine-Kernen. Die ist leistungsfähiger als der Vorgänger, doch nur ein wenig. Apple hatte auf der Keynote auch ein wenig Mühe, den A18 als großen Sprung der Performance darzustellen.

Apples neues iPhone 16 kommt mit einer neuen Generation A-Series-Chips, der A18 löst den A17 und A17 Pro ab. Apple konnte über lange Jahre ein ums andere Mal mit gewaltigen Sprüngen bei der Leistung auftrumpfen. Damit ist es aber vorbei.

Schon seit Jahren verlangsamt sich diese Entwicklung und der A18 unterscheidet sich bei der bloßen Leistung nicht allzu sehr vom A17 Pro, das zeigen frühe Benchmarks des iPhone 16, die nun aufgetaucht sind.

Der A18 ist kein Performance-Wunder

Danach ist der A18 beim Single-Core-Lauf nur rund 10% schneller als der A17 Pro. Apple hatte schon auf der Keynote Vergleiche mit dem Vorgänger vermieden, sondern hierfür stets ältere Generationen herangezogen.

Im Multi-Core-Benchmark ist das Ergebnis noch schlechter und liegt sogar teils unter den Werten der Vorgänger, sodass davon auszugehen ist, dass hier noch letzte Optimierungen fehlen.

Allerdings ist der Trend eindeutig. Die scheinbar endlose Leistungssteigerungen der Chips kommt an ihr Ende, was nicht heißt, dass die Entwicklung als solche in einer Sackgasse steckt. Nach wie vor gibt es genug Möglichkeiten für Verbesserungen, etwa Optimierungen auf bestimmte Anwendungszwecke wie beispielsweise die Verarbeitung von KI-Modellen, wo Apple mit dem M4 bekanntlich bereits vorgelegt hat.

Ohnehin wird blanke Leistung bei modernen Smartphones zunehmend unwichtiger, die Geräte sind bereits leistungsfähig genug für alle üblichen und auch anspruchsvolleren Alltagsnutzungen, was allerdings den Herstellern auch die Aufgabe auferlegt, künftig mit anderen Entwicklungsfortschritten Werbung machen zu müssen, um von ihren Produkten zu überzeugen.

