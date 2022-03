Home iCloud / Services Apple Maps zeigt die Krim jetzt wieder als Teil der Ukraine an

Apple hat eine interessante Änderung bei Apple Maps vorgenommen. Die Karten-App zeigt die Krim jetzt wieder als Teil der Ukraine an. Die von Russland besetzte Halbinsel erschien seit einigen Jahren für die Nutzer weltweit als Teil Russlands.

Apple Maps hat eine kleine, aber aufschlussreiche Änderung erfahren. Die Kartenanwendung von Apple weist die Krim jetzt wieder als zur Ukraine gehörendes Gebiet aus. Die Halbinsel war 2014 von Russland besetzt worden. Vor einigen Jahren hatten dann Apple und Google ihre Karten so umgestellt, dass für die Nutzer in Russland die Krim als russisches Staatsgebiet angezeigt wurde. Außerhalb Russlands wurde sie als unabhängige Region angezeigt.

Änderung in Apple Maps wirkt nur für Nutzer außerhalb Russlands

Offenbar bewirkte der russische Krieg gegen die Ukraine nun ein erneutes Umdenken bei Apple. Allerdings: Diese Änderung wirkt sich aktuell nur für Personen außerhalb Russlands aus, wie aus Medienberichten hervorgeht, denn ganz so weit, sich den direkten Unmut der russischen Führung zuzuziehen, möchte Apple dann doch noch nicht gehen.

Allerdings hat das Unternehmen zuletzt bereits andere Maßnahmen getroffen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Apple hat verschiedene Apps russischer Staatsmedien weltweit aus dem App Store entfernt – allerdings auch wiederum nicht in Russland.

Spenden der Mitarbeiter für Kriegsopfer in der Ukraine werden von Apple seit kurzem verdreifacht, Apfelpage.de berichtete.

Hinweis

Aufgrund der politisch sensiblen Natur dieses Themas behalten wir uns vor, die Kommentare für diesen Artikel zu deaktivieren.

