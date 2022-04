Home Apple IKEA NYMÅNE: Neue Hängeleuchte mit HomeKit-Anbindung

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA erweitert wieder einmal sein Portfolio für sein TRÅDFRI-System, welches sich mit der dazugehörigen Bridge auch in HomeKit integrieren lässt. Dieses Mal handelt es sich um eine Hängeleuchte.

Das neue Produkt hört auf den Namen NYMÅNE und ist eine Hängeleuchte im Stil der 1960er Jahre. Laut Beschreibung auf der Webseite wurde das Design vorsichtig modernisiert, damit es einen zeitgemäßen Look bekommt. Die integrierten LEDs sind fest verbaut und decken das Weißspektrum ab.

Die Farbtemperatur reicht dabei von einem behaglichem Warmweiß mit 2200 Kelvin und Neutralweiß mit 4000 Kelvin. Mit 38 Zentimetern Durchmesser bringt es die Leuchte bei einer Maximalleistung von 22 Watt auf eine Helligkeit von bis zu 1000 Lumen. Das entspricht in etwa einer alten Glühbirne mit 75 Watt Leistung. Wichtig zu wissen: Das Dimmen funktioniert nur mit dem eigens dafür mitgelieferten Schalter, zumindest weist IKEA explizit darauf in der Beschreibung der Lampe hin. Natürlich kann die Lampe auch mit einem normalen Kippschalter an- und ausgeschaltet werden, da sie mit dem entsprechenden Stromanschluss an der Decke verkabelt werden muss. Um die Lampe in HomeKit zu integrieren, muss diese an die TRÅDFRI-Bridge gekoppelt werden. Hier noch ein weiterer Hinweis. Die ist zuletzt noch einmal teurer geworden und kostet mittlerweile 50 Euro. In Kombination mit dem Hinweis „Nur noch für kurze Zeit verfügbar“ solltet ihr den Kauf der Bridge noch etwas aufschieben, sofern keine vorhanden ist. Der Nachfolger dürfte in wenigen Wochen in die Einrichtungshäuser kommen.

Die neue Hängeleuchte ist ab sofort verfügbar und kann online als auch vor Ort geordert werden. Interessenten können mit Weiß und Schwarz zwischen zwei Farben auswählen. Mit 69,99 Euro liegt die Hängeleuchte im preislichen Mittelfeld und dürfte einen Blick wert sein.

