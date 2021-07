Home Smart Home IKEA Home Smart und Trådfri: Wichtiges Update und vier neue Leuchtmittel

IKEA Home Smart und Trådfri: Wichtiges Update und vier neue Leuchtmittel

Sukzessive hat sich IKEA mit seiner Trådfri-Serie zu einem der größten Anbieter für Smart Home gemausert. Nach der letzten großen Neuigkeit rund um den Wandlautsprecher der SYMFONISK-Serie, Apfelpage berichtete, gibt es wieder Neues zu verkünden.

Vier neue Leuchtmittel

Die Schweden haben ab sofort vier neue Leuchtmittel im Angebot, zwei davon mit einer recht eigenwilligen Form. Doch fangen wir mit den Filament-Leuchtmitteln an, welches sich nur optisch vom bisherigen Modell unterscheidet. Das neue Leuchtmittel mit dem charakteristischen Glühdraht kommt nun mit klarem Glas daher und der Sockel ist nun schwarz statt golden.

Dazu gibt es noch ein neues Leuchtmittel in Kerzenform. Dieses weist ebenfalls den typischen Glühdraht auf, kommt aber mit einer E14-Fassung daher. Die ist recht häufig hier in Europa vertreten. Beide neuen Leuchtmittel haben eine Leuchtleistung von 250 Lumen. Beide hat IKEA übrigens im Preis reduziert, die Schweden verlangen nur noch 7,99€

Daneben hat IKEA noch zwei neue Produkte in Frostoptik im Angebot. Das neue Leuchtmittel gibt es wahlweise röhrchen- oder kugelförmig und bieten insgesamt eine Leistung von 470 Lumen an und weisen jeweils einen E27-Sockel auf. Der Preis liegt bei 12,99€

Neues Update verbessert Integration in HomeKit

IKEA hat seit letzter Woche ein wichtiges Update seiner App herausgebracht, die wiederum ein wichtiges Software-Update für das Trådfri-System ausspielt: In Version 1.15.2 der App stehen Euch folgende Neuerungen zur Verfügung:

Einbindung neuer TRÅDFRI-Designleuchtmittel

Neu: SYMFONISK Rahmen mit WiFi-Speaker

Viel wichtiger ist aber die neue Software-Version, die IKEA mithilfe dieses App-Updates für das Trådfri-System bereitstellt. Das Update auf Version 1.17.0 dient in allererster Linie dazu, die Trådfri-Komponenten deutlich besser in HomeKit zu integrieren. Das Firmware-Update, das das Trådfri Gateway selbst auf Version 1.15.34 bringt, wird die integrierte Version des sogenannten HomeKit ADK, also das von lizenzierten Apple-Partnern eingesetzte HomeKit Accessory Development Kit, von Version 2.1 auf Version 5.0 anheben.

Kling unspektakulär, hat aber eine wichtige Funktion: Denn mit diesem Update werden endlich die Batteriestände der Bewegungsmelder und des Shortcut Buttons endlich in die Home-App übertragen und dort angezeigt werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!