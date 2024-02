Home Apps IKEA Home Smart: Tageszeitaktuelle Steuerung der Belichtung kündigt sich an

IKEA hat ein beeindruckend großes Portfolio an Smart-Home-Geräten aufgebaut, insbesondere bei den Leuchtmitteln ist man unschlagbar günstig. Aktuell testet der Konzern eine neue Version der App, die eine interessante Neuerung für das Steuern der Leuchtmittel mitbringen soll.

Beleuchtung nach Tageszeit kündigt sich an

IKEA erweitert beständig den Funktionsumfang seiner App und bietet hier einen Bereich namens „Testzentrale“ an. Hier werden aktuell noch in der Beta befindlichen Optionen vorgestellt. In der aktuellen Version gibt es einige Neuerungen: Neben der Möglichkeit, eine automatische Bildschirmdrehung der App zu aktivieren und Szenen auf Basis von Sensoraktivitäten zu starten, findet sich hier jetzt die neue Option „Light preset schedule“. Wenn man diesen Schalter umlegt, kann man die Lichteinstellungen in Abhängigkeit von der aktuellen Tageszeit bringen.

Die Vorgabe lässt sich gleichermaßen für durch Bewegungsmelder gesteuerte oder auch aus der Ferne geschaltete Lampen aktivieren. Deren Leuchtverhalten wird dann durch die jeweilige Tageszeit beeinflusst und sorgt im optimalen Fall stets für eine ausreichende aber auch angenehme Beleuchtung – klingt sehr nach „Adaptive Lightning“ von HomeKit

Markstart dürfte demnächst anlaufen

Wie bereits erwähnt, ist diese Funktion noch in der Beta, scheint aber mit Blick ins Netz bereits erstaunlich stabil zu laufen. Deshalb gehen wir davon aus, dass diese Funktion in den kommenden Wochen offiziell freigeschaltet wird. Wichtig zu wissen, es scheint hier der DIRIGERA-Hub vorausgesetzt zu sein, was die aktuelle Home-Smart-App von IKEA bedeutet.

