iFixit zeigt: MagSafe im iPhone 16e wäre kein Problem gewesen

Apple hat Anfang März ein neues e-iPhone vorgestellt und dabei eines der größten Mankos des Vorgängers behoben: Das iPhone 17e unterstützt nun MagSafe. iFixit zeigt nun, dass eine Umsetzung auch im Vorgänger kein Problem gewesen wäre.

Das iPhone 16e kam Anfang 2025 ohne MagSafe-Unterstützung, was zu großer Kritik führte. Darauf angesprochen gab der iPhone-Konzern an, die Zielgruppe des 16e lade hauptsächlich über Kabel. iFixit zeigt nun, dass es sich beim Weglassen der beliebten Funktion wohl eher um eine Sparmaßnahme handelte.

Neue Hardware lässt sich gut reparieren

Wer das iPhone 17e auseinandernimmt und die Rückseite des Geräts – inklusive MagSafe-Spule – an einem iPhone 16e anbringt, kann dieses problemlos kabellos laden. Zwar erkennt die Software des 16e MagSafe nicht, wodurch eine Ladeanimation ausbleibt – der Akku wird dennoch gefüllt.

Neben dieser Erkenntnis attestiert das für sogenannte „Teardowns“ bekannte iFixit dem iPhone 17e eine gute Reparierbarkeit. Mit 7 von 10 Punkten liegt es für Apple-Verhältnisse weit oben auf der Skala. Auch das MacBook Neo schneidet dabei besonders gut ab, Apples neue Einsteiger-Geräte sind einfacher zu reparieren als gedacht.