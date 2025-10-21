iConnectHue liefert in Version 5.13 neue Szenen für Halloween aus

Philips Hue hatte einen heißen Produktherbst, die neue Hue-Bridge Pro V3 bietet einige Verbesserungen. Auch die App wurde angepasst, doch noch immer fehlen relevante Funktionen. Diese Lücke wird beispielsweise von iConnectHue gefüllt und für diese App gibt es ein neues Update.

iConnectHue 5.13

Unserer Meinung nach ist iConnectHue eine der besten Drittanbieter-Apps für Philips Hue, und diese Stellung wird durch regelmäßige Updates konstant ausgebaut. Dabei darf auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen und damit sind wir bei Halloween. In knapp anderthalb Wochen ist es wieder so weit und die Macher liefern über 12 neue Szenen für dieses Ereignis aus. Doch dabei bleibt es nicht, wie die Release-Notes verraten:

Gruselige Halloween-Animationen

Wir haben unser Halloween-Animationsset mit Blutmond und Der Abgrund erweitert – für noch mehr Auswahl auf Deinem Kürbisfest. Wie immer ist dieses saisonale Set bis Mitte November verfügbar. Mit einer Mitgliedschaft hast Du das ganze Jahr über Zugriff darauf! (Für Mitglieder enthalten, sonst verfügbar bis Mitte November)

iPad-Multitasking-Unterstützung

Wir haben Unterstützung für iPad-Multitasking unter iPadOS 26 hinzugefügt. Die Fenstergröße der App kann nun angepasst werden und der Inhalt passt sich entsprechend an. So kannst Du iConnectHue zusammen mit anderen App-Fenstern nutzen – wir werden das Verhalten in bestimmten Situationen in kommenden Versionen weiter optimieren. Auch wenn das einiges an Arbeit war – es ist für alle kostenlos!

Niederländsiche Übersetzung

Die Niederlande sind das Ursprungsland von Hue – daher freuen wir uns besonders, iConnectHue jetzt auch auf Niederländisch zu präsentieren – Welkom! Wir möchten Mike Evers danken für seine Unterstützung bei dieser Übersetzung!

Weitere brillianre Ideen

Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen für ein rundes Erlebnis

Bleib dran: Wir arbeiten bereits an großartigen neuen Funktionen – ja, schon wieder!

Update ist für Bestandskunden kostenfrei

iConnectHue ist in unseren Augen der Favorit externer Apps zur Nutzung von Hue. Allein die Option, ältere Lampen in das System integrieren zu können, ist Gold wert. Wie üblich, ist auch dieses Update kostenfrei. Für die Nutzung der neuen Funktionen wird aber ein 2025er-Abo vorausgesetzt.

