Home Apps iConnectHue ist in Version 5.6 verfügbar: das ist neu

iConnectHue ist in Version 5.6 verfügbar: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. August 2024 um 19:09 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Wer ein großes Hue-System in Benutzung hat, dürfte die App iConnectHue schon einmal gehört haben. Diese bietet deutlich mehr Flexibilität und Komfortfunktionen als die originale Hue-App und wurde nun in Version 5.6 in den App Store gestellt. Was neu ist, klären wir hier.

Hue Twilight wird nun unterstützt

Erst vor wenigen Wochen stellte Philips Hue mit der Twilight seine erste Nachttischlampe vor, Apfelpage berichtete. Warum ist das wichtig? Nun, mit dem Update auf Version 5.6 unterstützt iConnectHue als erste Drittanbieter-App besagte Nachttischlampe. Außerdem gibt es laut Release-Notes noch diese Verbesserungen:

Unterstützung für Hue Twilight

iConnectHue ist die erste Drittanbieter-App, die die Hue Twilight vollständig unterstützt. Das umfasst auch ihren Schalter – den du jetzt mit allen Funktionen von iConnectHue vollständig konfigurieren kannst!

Farbvorschläge per Beschreibung

Wenn du Schwierigkeiten hattest, eine bestimmte Farbe zu finden, kann iConnectHue dir jetzt helfen!

Wähle das Menü (…) beim Farbrad, wähle „Nach Beschreibung“ und tippe. iConnectHue präsentiert dir bis zu 5 Vorschläge, drücke Neu laden für eine weitere Runde. Wähle die Farbe und/oder speichere sie in deinen Farben.

Weißtöne

Für diejenigen, die Weißtöne mögen oder möchten, dass alle ihre Lichter die gleiche Farbe haben, präsentieren wir eine exklusive Auswahl an Weißtönen – von gemütlich bis interessant und aufregend.

Hinweis: Die Weißtöne benötigen Farblampen, um richtig dargestellt zu werden.

Weitere Detailverbesserungen

Watch Plus: Schlaf-Timer sind zurück! Über langen Druck in deiner Lichtgruppe.

• Magische Szenen per Beschreibung sollten jetzt noch bessere Ergebnisse liefern

• „Favoriten“ heißen jetzt „Meine Farben“

• Unterstützung für neue Lampentypen hinzugefügt

• Mehrere Detailverbesserungen – wer sie findet, kann sie behalten

• Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen – ja, das machen wir auch…

Update ist kostenfrei

Bestandskunden können die App natürlich kostenfrei upgraden und, sofern sie über ein aktuelles Abonnement (2024er Abo) verfügen, alle neuen Features ebenfalls kostenfrei nutzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.