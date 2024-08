Home Sonstiges Disney+ dreht erneut an der Preisschraube – vorerst nur in den USA

Disney+ dreht erneut an der Preisschraube – vorerst nur in den USA

Streamingdienste haben die Art und Weise, wie wir Medieninhalte konsumieren, grundlegend verändert. Das gelang primär mit attraktiven Preisen. Doch zunehmender Wettbewerb setzt dem Wachstum Grenzen und stattdessen rücken noch stärker die Inhalte in den Fokus – die mit immer höheren Ausgaben realisiert werden. Diese wollen refinanziert werden und dementsprechend gibt es seit geraumer Zeit beständige Preiserhöhungen. Auch Disney+ macht hier keine Ausnahme und wird in den USA noch in diesem Jahr den Preis deutlich erhöhen.

Disney+ zieht die Preisschraube an

Der Dienst ging vor vier Jahren an den Start und die nun angekündigte Preiserhöhung ist die bereits vierte Preisanpassung, die der Walt-Disney-Konzern für seinen Streamingdienst vornimmt. Ab dem 17. Oktober müssen Kunden in den USA deutlich tiefer in die Tasche greifen, wie man im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen selbst ankündigte. Für das Standard-Abo werden dann 15,99 US-Dollar statt der bisherigen 13,99 US-Dollar fällig. Das günstigere werbefinanzierte Angebot wird ebenfalls teurer, hier werden dann im Herbst 9,99 US-Dollar statt der bisherigen 7,99 US-Dollar fällig.

Der Streaminganbieter vermarktet die Preiserhöhung mit zunächst nur in den USA verfügbaren kuratierten Video-Wiedergabelisten. Abonnenten sollen darüber einfacheren Zugang und Inspirationen zu Inhalten mit saisonalem Bezug, Marken wie Disney, Marvel und Star Wars oder Doku-Highlights erhalten.

Mittelfristig auch in Deutschland mit höheren Preisen zu rechnen

Schaut man sich den Streamingmarkt an, fällt eine Sache auf: Die zunächst nur in en USA eingeführten Preiserhöhungen kommen zeitnahe auch nach Europa und somit zu uns. So müssen beispielsweise seit Juni auch Bestandskunden von Disney+ die höheren Preise zahlen, Neukunden werden bereits seit November 2023 stärker zur Kasse gebeten. Wir gehen davon aus, dass spätestens zum Frühjahr 2025 mit einer weiteren Preissteigerung bei Disney+ zu rechnen sein dürfte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.