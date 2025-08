Deutsche Telekom bessert zum Ferienstart beim Roaming nach

In der kommenden Woche kommt es zu einer kleinen außergewöhnlichen Situation: die Schüler in allen Bundesländern sind zeitgleich im Urlaub, womit die Urlaubssaison ihren Höhepunkt erreicht. Die Deutsche Telekom nutz dies, um bei einigen Optionen Verbesserungen einzuführen.

Roaming außerhalb der EU aufgewertet

Konkret geht es um Verbesserungen im Roaming für Länder außerhalb der EU. Seit vorgestern bieten die Roaming-Optionen Travel Mobil Basic und Travel Mobil Basic World MagentaMobil-Kunden mehr Inklusivleistungen zum selben Preis. Die beiden Basispakete enthalten künftig 5 GB statt 1 GB Datenvolumen. Darüber hinaus erhöht die Telekom die Gesprächsminuten von 60 auf 200 Minuten. Die Anzahl der enthaltenen SMS verdoppelt sich von 100 auf 200. Die Option Travel Mobil Basic ist für beliebte Reiseziele außerhalb der EU, wie die USA und die Türkei, buchbar und kostet 14,95 Euro pro Monat. Die Option Travel Mobil Basic World zum Preis von 29,95 Euro pro Monat wird für fast alle Länder außerhalb der EU angeboten.

Kostenfreier Welcome-Pass

Darüber hinaus erinnert die Telekom an den kostenfreien Welcome-Pass, der zweimal pro Jahr zur Verfügung steht. Dieses lässt sich über die MeinMagenta-App als Treuebonus aktivieren. Das Zeitfenster von 48 Stunden aktiviert sich ab dem Zeitpunkt, in dem sich das Smartphone erstmalig in das örtliche Mobilfunknetz einbucht.