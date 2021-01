Home Apple Dank Apple-Aufträgen: Auch TSMC mit neuen Umsatzrekorden

Apples aktuelles iPhone-Lineup sorgt bei weiteren wichtigen Zulieferern für zufriedene Gesichter: Auch TSMC konnte zuletzt Rekorde bei Umsatz und Gewinn vermelden. Die Zukunft für das Unternehmen sieht zudem rosig aus.

Apples iPhone 12 bedeutet für zahlreiche weitere Unternehmen in der ausgedehnten Lieferkette aktuell einen regelrechten Geldregen. Vor wenigen Tagen hatten wir bereits berichtet, dass Apples größter Fertiger des iPhone Foxconn ein neues Rekordergebnis im zurückliegenden Quartal einstreichen konnte.

Nun hat auch TSMC Zahlen veröffentlicht – auch dieser ZuliefererAuftragsfertiger hat ein neues Rekordergebnis vermeldet. TSMC konnte allein im Dezember rund 4,2 Milliarden Dollar erlösen, berichtete die Agentur Bloomberg.

Auch weitere Aussichten für TSMC positiv

Natürlich hat TSMC nicht nur Apple als Kunden, tatsächlich ist der Halbleiterspezailist der größte Auftragsfertiger der Welt, allerdings hat Apples Anteil an den hereingekommenen Aufträgen zuletzt deutlich zugelegt. Nach Kalkulationen von Bloomberg erhöhte sich das Volumen der Aufträge Apples in den letzten 12 Monaten um rund 70%. Applechef Tim Cook hatte wiederholt davon abgeraten, Entwicklungen in der Lieferkette als Basis für Schlussfolgerungen zu den eigenen Verkäufen heranzuziehen und hat damit auch nicht Unrecht, eine grobe Orientierung ergibt sich in manchen Konstellationen allerdings doch, wenn ein Unternehmen spürbar mehr Aufträge eines Großkunden innerhalb eines bestimmten Zeitfensters einwirft. Die Zukunft für TSMC dürfte zudem ausgesprochen vielversprechende Perspektiven bieten: Ab sofort fertigt TSMC nicht nur exklusiv die Top-Versionen des A-Series-Chips, sondern auch den M1-SoC für den Mac und alle in nächster Zeit folgenden Varianten. Daraus ergibt sich ein noch weiter steigender Anteil an Apple-Aufträgen für das Unternehmen.

