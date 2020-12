Home HomePod & Apple Music HomePod Mini läuft jetzt auch mit 18 Watt-USB-C-Ladegerät und manchen Powerbanks

Der HomePod Mini lässt sich jetzt auch mit dem 18 Watt-USB-C-Netzteil des iPhones von Apple betreiben. Auch die Nutzung an einer Powerbank ist möglich, dies setzt allerdings die jüngste Softwareaktualisierung auf die Version 14.3 des HomePod Mini voraus.

Apples HomePod Mini kann seit kurzem auch an einem 18 Watt-USB-C-Netzteil betrieben werden, diese Entdeckung beschrieben unlängst verschiedene Nutzer bei Reddit. Ausprobiert hatten sie den Betrieb zunächst am 18 Watt-USB-C-Netzteil für das iPhone von Apple. Zuvor konnte ein HomePod Mini (Affiliate-Link) an einem Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 20 Watt nicht betrieben werden, dies ist erst seit dem Update auf die Softwareversion 14.3 möglich.

Neben dem 18 Watt-USB-C-Ladegerät von Apple akzeptierte der HomePod Mini in Tests von Nutzern auch Ladegeräte dritter Hersteller. Der Betrieb war so etwa auch an einem 18 Watt-Ladegerät von Aukey möglich. Sogar die Nutzung mit einer Powerbank als Stromquelle ist seit der Version 14.3 der HomePod-Software prinzipiell möglich, allerdings werden möglicherweise nicht alle Geräte unterstützt, da offenbar bestimmte Ladeprofile unterstützt werden müssen.

Update auf Version 14.3 sollte automatisch erfolgt sein

Das Update auf die HomePod-Softwareversion 14.3 liegt nun schon einige Tage zurück, in der Regel installiert ein HomePod oder HomePod Mini neue verfügbare Updates innerhalb weniger Tage nach Erscheinen automatisch. Bei Bedarf kann die Installation allerdings auch über die Home-App manuell angestoßen werden. Aktuell befindet sich die Version 14.4 der HomePod-Software in der Erprobung, diese wird unter anderem Handoff am HomePod Mini verbessern, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

