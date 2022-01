Home Hardware HomePod erhält Mehrbenutzererkennung in weiteren Ländern mit nächstem Update

Das kommende Update für den HomePod und HomePod Mini aktiviert die Stimmerkennung für mehrere Nutzer in einigen weiteren Ländern. Dieses Feature wird sehr langsam von Apple ausgerollt. Zuletzt wird die Verfügbarkeit verschiedener weiterer Sprachen am HomePod vorbereitet.

Nicht nur sind inzwischen die RC-Versionen von iOS 15.3 und iPadOS 15.3 sowie macOS Monterey 12.2 verfügbar, für den HomePod und HomePod Mini gibt es inzwischen auch einen Release Candidate der HomePod-software 15.3, die auf tvOS basiert.

Diese bringt unter anderem die Ausweitung der Mehrbenutkererkennung für weitere Märkte. Apple führt den Notizen zum Update nach die Stimmerkennung für mehrere Nutzer in Italienisch sowie in indischem Englisch ein. Bis zu sechs Personen kann der HomePod dann an der Stimme erkennen und spezifische Profile mit den persönlichen Voreinstellungen und Inhalten der Nutzer verwenden.

Der HomePod Mini wurde im vergangenen Herbst nach Indien gebracht und ist seit einiger Zeit auch in Italien verfügbar, Apfelpage.de berichtete.

Der HomePod Mini lernt neue Sprachen, hat aber Probleme

Zuletzt bereitet Apple die Verfügbarkeit verschiedener weiterer sprachen vor, in denen der HomePod und HomePod Mini zum Nutzer sprechen soll, so wird unter anderem ein Support für Russisch vorbereitet. Auch Niederländisch für die Niederländisch sprechende Volksgruppe in Belgien wurde zuletzt hinzugefügt.

Zugleich leidet der HomePod aber auch noch immer unter Problemen. Diese betreffen speziell den HomePod Mini bei Nutzern in Deutschland, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Das führt so weit, dass der Smart Speaker sich für verschiedene Aufgaben faktisch nicht mehr einsetzen lässt.

