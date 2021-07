Home Hardware HomeKit-fähige Stehlampe von Meross angekündigt

HomeKit-fähige Stehlampe von Meross angekündigt

Meross hat nicht nur innerhalb von kürzester Zeit ein beeindruckendes Sortiment an HomeKit-fähigen Geräten aufgebaut, man präsentiert sich diesbezüglich auch als heimlicher Innovator. Das neueste Produkt unterstreicht dies durchaus.

Stehlampe angekündigt

Bereits vergangenen Freitag kündigte Meross ein neues Leuchtmittel an. Dies ist als Stehlampe konzipiert und ist für HomeKit bisher einzigartig. Dabei zeigt sich die MSL610 bei der Aufstellung enorm flexibel.

Ihr könnt das HomeKit-Gerät sowohl als 139 cm hohe Stehlampe oder Tischlampe mit nur 56 cm einsetzen. Zudem gibt es eine spezielle Halterung, um die Lampe auf einer Tischplatte verschrauben zu können.

Die übrigen Daten

Das eigentliche Leuchtmittel ist fest verbaut und stellt das Weißspektrum an. Dabei wird eine Farbtemperatur zwischen 2700 und 600 Kelvin abgedeckt, die maximale Helligkeit gibt Meross mit 650 Lumen an.

Die Einbindung in HomeKit erfolgt via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband, was ausreichend schnelle Schaltzeiten ermöglichen sollte. Durch die Integration in HomeKit kann die Lampe nicht nur über die Home-App gesteuert werden, auch die Steuerung mittels Sprache via Siri ist möglich. Wer die App des Herstellers benutzt, kann die neue Stehlampe auch mithilfe von Amazon Alexa und dem Google Assistant steuern

Update der App

An dieser Stelle wollen wir noch ein paar Worte zur App verlieren. Der Accountzwang herrscht nach wie vor, Meross hat mit dem letzten Update aber etwas an der Optik geschraubt. Konkret wurde das App-Icon verändert, was unserer Meinung nach ein Rückschritt ist – doch schaut selbst nach.

Preise und Verfügbarkeit

Bis die Stehlampe bei in Deutschland erhältlich ist, müssen wir uns noch etwas gedulden. Der Marktstart für das Produkt wurde von Meross für Ende 2021 angekündigt. In den USA ist die MSL610 bereits zum Preis von 79 US-Dollar erhältlich, einen ähnlichen Europreis erwarten wir auch hierzulande.

