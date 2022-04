Home Smart Home Home Widget: Das ist neu in Version 1.2.1

Home Widget: Das ist neu in Version 1.2.1

Wir mögen HomeKit als Plattform und die Geräte, die man dazu kaufen kann. Auch die Home-App von Apple ist so weit in Ordnung, ermöglicht aber nur die rudimentäre Steuerung. Obwohl die App von Apple stammt, ist hier beispielsweise kein Widget verfügbar. Dafür gibt es aber Home Widget und hier gibt es für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein wichtiges Update.

Update auf Version 1.2.1

Das Problem mit dem fehlenden Widget für HomeKit nimmt sich die App Home Widget an. Die war bisher nur in Englisch verfügbar, mit dem heutigen Update lässt sich die App nun auch in Deutsch benutzen. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

fügt bidirektionales Audio für HK-Kameras/Türklingel hinzu, die dies unterstützen.

fügt eine Zubehörzähler-Aktion hinzu, mit der Sie die Anzahl der eingeschalteten/geöffneten/nicht erreichbaren Geräte anzeigen können.

fügt einen neuen Aktionstyp für Kameras hinzu, um das Streaming mit stummgeschaltetem, nicht stummgeschaltetem oder bidirektionalem Ton zu starten (ideal für Türklingeln).

fügt einige Symbole hinzu und ändert Standardgerätesymbole (Tor, Garagentor, Fenster, Fensterschmuck).

fügt eine Schaltfläche „Hintergrund zurücksetzen“ auf der Seite „Hintergründe“ hinzu.

fügt eine Option für „Home Assistant“-Benutzer hinzu, um HomeKit-Datenbankaktualisierungen zu deaktivieren, die auf einigen Geräten zu unerwartetem Verhalten führen können.

ändert die Anzeige des nicht reagierenden Geräts (Symbol statt roter Schrift)

Der Schieberegler „Transparenz“ und „Unschärfe“ zeigt jetzt den genauen Betrag an

behebt ein Problem, das dazu führt, dass die automatische Benennung von Bedienfeldern in früheren Versionen deaktiviert wird. Jetzt werden neue Panels automatisch benannt, sobald Sie ein Gerät hinzufügen.

Ein Layoutproblem mit Porträtkameras wurde behoben.

behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass einige „nicht reagierende Geräte“ im „Schreibstatus“ bleiben.

behebt ein Problem mit dem Eckenradius bei kleinen Panels ohne Rand auf einigen Geräten (hauptsächlich iPad).

behebt einen Absturz, der in Grenzfällen bei Widgets auftritt.

behebt ein Problem, das dazu führt, dass Widget-Einstellungen (langes Drücken auf das Widget) nicht übersetzt werden.

Korrigiert die Ausrichtung des Bedienfeldtitels in der Mitte, wenn nur eine Schaltfläche (Aktualisieren oder Bearbeiten) ausgeblendet ist.

behebt kleinere Probleme und bringt einige Leistungsverbesserungen.

Update ist kostenfrei

Die App selbst und das Update sind an sich kostenfrei, bestimmte Komfortfunktionen sind aber nur im Abo verfügbar. Dieses kostet jedoch nur 0,49€ pro Monat. Alternativ lässt sich die Lifetime-Lizenz auch zum Preis von knapp 8,99 Euro mitnehmen. Die App ist als Universal-App verfügbar und lässt sich somit auch auf einem Mac mit M1 installieren. Was die oben genannten Kosten etwas abfedert? Der Kauf lässt sich innerhalb der Familienfreigabe teilen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!