Hier sind die Neuzugänge von Disney+ für Juli

Auch für den Monat Juli haben wir bei Disney+ wieder einige interessante Neuzugänge zu vermelden, wobei zwei Inhalte ganz besonders hervorstechen: „Die Eiskönigin 2“, die am 10. Juli starten wird sowie zwei weitere Staffeln von „Marvel – Agents of S.H.I.E.L.D, die ebenfalls am 10. Juli 2020 starten wird. Was es sonst noch an spannenden Titeln und Originals gibt, erfahrt ihr hier auf Apfelpage.de.

Neue Originals von Disney+ im Juli

Welche Originals sind bald mit an Bord?

Freitag, 3. Juli:

Disneys Familiensonntag – Episode 35: „Peter-Pan-Schattenspiel”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 8: „Hunde-Filmstars & Jagdhunde”

Ein Tag bei Disney – Episode 31: „Zama Magudulela: Der König der Löwen, Madrid, Spanien”

Marvel’s Hero Project – Episode 16: „Tierfreundin Genesis”

Pixar in Real Life – Episode 9: „Oben: Luftiger Ballonstand”

Freitag, 10. Juli:

Disneys Familiensonntag – Episode 36: „Lilo-&-Stitch-Familienbaum”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 9: „Lawinenrettungshunde & Beagle Brigade”

Ein Tag bei Disney – Episode 32: „Marc Smith: Story-Zeichner”

Marvel’s Hero Project – Episode 17: „Der lichtbringende Salvador”

Freitag, 17. Juli:

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 10: „Hawaiianische Naturschutzhunde“ (Staffelfinale)

Disneys Familiensonntag – Episode 37: „Vaiana Fotohalter”

Ein Tag bei Disney – Episode 33: „Mike Davie: Hauptprojektleiter ‚Imagineering‘”

Marvel’s Hero Project – Episode 18: „Die genial Gitanjali”

Freitag, 24. Juli:

Disneys Familiensonntag – Episode 38: „Dschungelbuch-Fingerpuppen”

Ein Tag bei Disney – Episode 34: „Chris Cristi: Helikopter-Reporter”

Marvel’s Hero Project – Episode 19: „ Der erstaunliche Austin”

Rogue Trip – Urlaub neben der Spur (alle Episoden)

Freitag, 31. Juli:

Marvel’s Hero Project – Episode 20: „Die hochfliegende Hailey” (Staffelfinale)

Disneys Familiensonntag – Episode 39: „Micky- und Minnie-Kissen”

Ein Tag bei Disney – Episode 35: „Laura Cabo: Kreative Leitung”



Neue Katalog-Titel von Disney+ im Juli

Nun kümmern wir uns um den Katalog der anderen Titel in Disney+ für den Juli.

Freitag, 3. Juli:

DuckTales (2018, Staffel 2)

Rettung auf Eisstraßen (Staffel 1-3)

Schlimmer geht’s immer mit Milo Murphy (Staffel 2)

Tier Notaufnahme (Staffel 1 & 2)

Freitag, 17. Juli:

Enthüllt: Geheimnisse der Meere (Staffel 2)

Marvel Rising: Operation Shuri

Wildes Chile (Staffel 1)

Freitag, 24. Juli:

Wild Japan: Snow Monkeys

Freitag, 31. Juli:

Auf Yetis Spuren

Die verschwundene Zivilisation

Get a Horse! (Kurzfilm)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 1)

Im Flug erobert (Kurzfilm)

John Henry (Kurzfilm)

King Fishers (Staffel 1)

Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm)

Lorenzo (Kurzfilm)

Rapunzel – verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm)

The Ballad of Nessie (Kurzfilm)

Tick Tock Tale (Kurzfilm)

Wettstreit der Raubkatzen

