Heute mit Exklusivrabatt: „Strapiez“ bietet abwechslungsreiche Armbänder & Zubehörartikel für eure Apple Watch

Was haben das iPhone und die Apple Watch gemeinsam? Richtig, beide stammen von Apple und für beide Produkte gibt es eine schier unerschöpfliche Flut an Zubehör und entsprechenden Herstellern. Die sind meistens aus Asien, wenig transparent und von der Qualität auch nicht so doll. Dinge, die das noch junge Unternehmen Strapiez anders machen will. Deshalb stellen wir das Unternehmen hier kurz vor und haben zudem noch ein Goodie am Start.

Wer ist Strapiez?

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir ja schon das eine oder andere Unternehmen für die Apple Watch vorgestellt, es handelt sich also keinesfalls um eine Dauerschleife. Denn Strapiez macht ein paar Dinge anders. Strapiez wurde 2021 in Kiel im hohen Norden gegründet und hat sich zunächst darauf konzentriert, sich als Marke aufzubauen. Aus diesem Grund war man von Anfang an auf TikTok vertreten und liefert auch heute noch spannende Einblicke in der Kulissen – schaut da gerne mal vorbei. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, preisgünstige Armbänder mit hoher Qualität anzubieten. Wir sind ehrlich, ein Armband haben wir nicht erhalten, doch wir haben uns detailliert den Shop und die Webseite angeschaut. Die ist absolut hochwertig, man kann sich leicht orientieren und überzeugt mit einer tollen Übersicht. Außerdem wurde uns versichert, dass jedes Armband vor dem Versand persönlich in Augenschein genommen und somit geprüft wird. Ziel ist es, dass der Kunde ein einwandfreies Produkt erhält.

Weihnachtsgeschenk? Nikolausgeschenk oder einfach euer Sortiment erweitern? Heute ist der perfekte Zeitpunkt. Mit unserem Rabattcode spart ihr 15 % auf den bereits angebotenen 50 %-Rabatt. Ihr spart also doppelt.

Es gibt auch Zubehör

Strapiez bietet auch Zubehör für die Apple Watch an, unter anderem diverse Schutzhüllen bzw. Cases für die Apple Watch. Was uns aber ins Auge stach, ist etwas gänzlich anderes. Wer viele Armbänder hat, muss diese organisieren und das geht meistens so leidlich. Strapiez hat sich dafür eine Art Karussellständer einfallen lassen, der uns sehr gut gefällt.

Ein weiterer Clou, das Bandkarussell ist im 3D-Druck gefertigt und wird somit komplett in Deutschland hergestellt. Das Bandkarussell kann 12 Armbänder aufnehmen, die man einfach einhängt. Das spart Platz, man hat einen schnellen Zugriff und kann so besser auswählen. Uns gefällt die Idee richtig gut, bisher haben wir nichts gefunden, mit dem wir adäquat unsere Sammlung an Armbändern sinnvoll verwalten können. Übrigens, auch der Versand der Armbänder erfolgt aus Deutschland.

Service wird großgeschrieben

Strapiez ist bestrebt, euch den bestmöglichen Service zu bieten. Es gibt eine Passgarantie für alle verkauften Armbänder für alle Modelle der Apple Watch. Bestellt ihr werktags vor 14 Uhr, so erfolgt der Versand noch am gleichen Tag. Sollte es irgendwo mal klemmen oder das Armband wider Erwarten nicht gefallen, ist der Umtausch innerhalb von 30 Tagen möglich. Doch wir stolperten über etwas Anderes: Strapiez bietet euch nämlich passende Watchfaces an, die Ihr direkt auf der Webseite herunterladen könnt. Dazu ruft ihr die Webseite mit dem iPhone auf und könnt dann das Watchface in eure Watch-App downloaden. Die sind schlicht gehalten, kommen mit dem Namenskürzel und sind eben farblich abgestimmt – doch auch das haben wir noch nicht so gesehen.

Angebot zum Black Friday: Doppelrabatt!

Wer bis hierher durchgehalten hat, bekommt das eingangs versprochene Goodie. Zum Black Friday gibt Strapiez satte 50 % Rabatt heraus. Aber Apfelpage-Leser bekommen noch mehr. Exklusiv für unsere Leser von Apfelpage gibt es einen weiteren Rabattcode on top von 15 % zur Black Week. Ihr spart hier also doppelt und bekommt wirklich tolle Armbänder für günstiges Geld. Weihnachtsgeschenk? Nikolausgeschenk oder einfach euer Sortiment erweitern? Heute ist der perfekte Zeitpunkt:

→ 15 % auf alles mit „apfelbf15“ beim Check-out

