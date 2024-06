Home Betriebssystem Heute Abend kommt iOS 18 Beta 2 mit neuen Funktionen

Heute Abend kommt iOS 18 Beta 2 mit neuen Funktionen

Apple wird heute Abend iOS 18 Beta 2 für registrierte Entwickler verteilen. Die neue Beta bringt zwei bisher nicht verfügbare Funktionen, unter anderem iPhone-Mirroring. Allerdings werden diese Features nicht in der EU verfügbar sein.

Apple wird heute Abend die zweite Beta von iOS 18 für die registrierten Entwickler zur Verfügung stellen, diese kommt damit zwei Wochen nach der Verteilung der ersten Testversion. Die neue Beta wird dabei zwei neue Features bringen, die nicht Teil der ersten Beta waren, wie Apple gegenüber The Verge bestätigt hat.

iPhone-Mirroring kommt in die Beta

So wird nun iPhone-Mirroring in die Beta von iOS 18 einfließen. Mit diesem Feature können Nutzer ihr iPhone und all seine Apps und Inhalte auf den Mac spiegeln und dort auch die Benachrichtigungen des iPhones sehen.

Auch die erweiterte Bildschirmfreigabe von SharePlay wird in die Beta 2 von iOS 18 kommen, diese erlaubt es, den Bildschirm für eine andere Person freizugeben, die dann darauf zeichnen oder andere Aktionen durchführen kann.

iOS 18 Beta 2 wird darüber hinaus wohl Probleme und Fehler der ersten Beta beheben und die Stabilität verbessern,d ie erwies sich bei den meisten Entwicklern allerdings als akzeptabel – wohl auch, weil kaum Neuerungen bislang verfügbar sind. Eine erste öffentliche Beta für freiwillige Tester wird Apple im Juli bringen.

Die finale Version von iOS 18 und der übrigen Updates – jedoch ohne Apple Intelligence, iPhone-Mirroring und andere Features in der EU, wird im Herbst von Apple für alle Nutzer veröffentlicht.

