Heute Abend Apple-Event: So seht ihr zu

Um 19:00 Uhr deutscher Zeit steigt das Apple-Event, das in Form eines vorproduzierten Livestreams abgehalten wird, wie es in den letzten Jahren immer der Fall war. Apple überträgt die Keynote auf verschiedenen Kanälen, wir geben noch einmal einen kurzen Überblick.

Die Apple-Keynote, auf der verschiedene neue Produkte erwartet werden, wird heute Abend ab 19:00 Uhr deutscher Zeit übertragen. Sie kann Apple überträgt das Event einerseits auf seiner Event-Website (Affiliate-Link): Dort könnt ihr in Safari an Mac und iPhone unter einer aktuellen iOS- und macOS-Version zuschauen. Unter Windows ist der Livestream im Edge-Browser von Microsoft in halbwegs aktueller Fassung zu sehen.

Übertragung des Events gibt es wie immer auch auf Apples YouTube-Kanal

Darüber hinaus können Zuschauer dem Apple-Event auch per YouTube-Kanal folgen, den wir hier eingebettet haben. Apple überträgt seine Events auf seinem Kanal schon seit Jahren.

Am Apple TV wird der Livestream zum Event in der Regel kurz vor dem Start bereitgestellt. Darüber hinaus können Kunden das Event auch in der Apple TV-App am Smart TV eines anderen Herstellers wie etwa Samsung, LG oder Sony verfolgen, in der Apple TV-App am Fire TV läuft die Keynote auch.

Ferner informieren wir euch wie üblich hier per Liveticker und Berichterstattung über die gezeigten Neuerungen.

