Heute -72% auf NordVPN: Taugt der Anbieter für Deutschland?

Verfasst von Lukas Gehrer // 19. November 2021 um 18:28 Uhr // Apps, Featured, iPad, iPhone, Mac // NordVPN, VPN // Kommentare deaktiviert für Heute -72% auf NordVPN: Taugt der Anbieter für Deutschland?

Zum Black Friday vergleichen sich VPN-Anbieter im Cent-Bereich. NordVPN macht das Spiel nicht mit und möchte im Moment vor allem seine Unterscheidungsmerkmale gegenüber Konkurrenzprodukten hervorheben. Wir zeigen, was NordVPN im deutschsprachigen Raum taugt.

Umfragen zufolge sind Deutsche, Österreicher und Schweizer besonders sensibel hinsichtlich IT-Sicherheit und Datenschutz. Das erklärt auch, wieso sich hierzulande nur wenige VPN-Anbieter durchsetzen konnten, während es in den USA unzählige sind. Ein seriöser Markenauftritt und auch Kundenservice sind bei uns essenziell. NordVPN hat das verstanden und investiert in diese Bereiche seit Jahren viel Geld.

Was macht NordVPN anders?

Wie oben erwähnt, setzt Nord seit Jahren auf Transparenz und Datenschutz. Seine strikte No-Log-Richtlinie – dass also keine Nutzerdaten zwischengespeichert werden – wurde erst 2020 von PwC Schweiz untersucht und bestätigt. In den App Store kommen VPN-Apps laut Richtlinien nur rein, wenn diese versichern, dass sie „Nutzerdaten nicht verkaufen, benutzen, oder offenlegen“. Dass Billig-Anbieter und kostenfreie Dienste gerne das Gegenteil machen, nämlich die Daten verkaufen, belegt diese Studie der PrivacyCo Ltd.

NordVPN ist jedoch mehr als das virtuelle private Netzwerk. So habt ihr mittlerweile die Möglichkeit, den integrierten Darknet-Scanner zu aktivieren. Damit werden dunkle Seiten im Internet nach euren Nutzerdaten durchforstet und ihr bei Bedarf alarmiert, sollten Passwörter in Datenbanken auftauchen.

Nicht zuletzt werden NordVPNs Server häufig ausgezeichnet. Im letzten Jahr etwa soll die Firma die schnellsten Server von allen Anbietern betrieben haben.

NordVPN kann überdies mit folgenden Features punkten:

Fast 10 Jahre Erfahrung

5000+ Server in ca. 60 Ländern

in ca. 60 Ländern 1 Abo reicht für 6 Geräte

Integrierter Ad-Blocker

No-Log-Richtlinie : Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten

: Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten Moderne Apps für iOS, macOS und andere Systeme

Deutscher Kundenservice mit 24/7-Erreichbarkeit

Was bringt mir ein VPN im Alltag?

Eine berechtigte Frage! Gerade jetzt im Winter hilft eine Verbindung per virtuellem Server zum Beispiel beim Streaming von ausländischen Serien. Ebenso spart ihr vielleicht beim Weihnacht-Shopping, da Online-Shops sowie Buchungsportale oftmals höhere Preise je nach Standort und Nutzerdaten anzeigen.

Außerdem bekommt ihr folgende Vorteile:

Anonymer surfen : Ungesicherte Webseiten oder öffentliche WLAN können Daten nicht so einfach mit euch verbinden.

: Ungesicherte Webseiten oder öffentliche WLAN können Daten nicht so einfach mit euch verbinden. Werbefreier surfen : Im Internet werden Viren und Pop-Ups durch NordVPN möglichst blockiert

: Im Internet werden Viren und Pop-Ups durch NordVPN möglichst blockiert IP-Adresse wird verschleiert : Euer Standort wird nicht mehr für Werbezwecke verkauft oder für geblockte Inhalte verwendet.

: Euer Standort wird nicht mehr für Werbezwecke verkauft oder für geblockte Inhalte verwendet. Ihr umgeht Geoblocking: Auch auf Reisen könnt ihr somit auf Inhalte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zugreifen als wärt ihr vor Ort.

Black Friday bei NordVPN: Heute 72 % sparen

